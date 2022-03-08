Jó társaságban: Ellenfelek a ringben, barátok az életben

Kung Csin: A férfiak küzdésmódjában inkább az erő és a keménység van fókuszban. A nők ezzel szemben nagyobb hangsúlyt fektetnek a technikára, a pontosságra és a megfelelő stratégiára. Egy fiúkkal teli csoportban úgy érzem, hogy folyamatosan bizonyítanom kell. Szerettem volna nőkkel edzeni, de akkoriban nem volt hely, ahol gyakorolhatunk volna. Így kezdődött.

Han Pejjing: Kínában nem sok női bokszolóknak szóló tornateremmel találkozni, sőt, amikor indultunk, azt hiszem, hogy mi voltunk az egyetlenek. Ez a klub biztonságos helyet nyújt a gyakorlásra, ahol nem kell amiatt aggódnunk, hogy az ütések túl kemények.

Csung Cseng: Élvezem, hogy kiscsoportos órákon edzhetek a közeli barátaimmal, illetve hogy az edzők magasan képzett nők, akik átérzik a helyzetünket.