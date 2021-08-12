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Életmentés minden egyes gyakorlattal

Közösség

Egy harlemi szinkronúszóklub több mint 40 éve segíti a tagok aktív részvételét a vízben és a közösségükben.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 12.
Olvasási idő: 5 perc

A „Jó társaságban” című sorozat olyan csapatokat és klubokat mutat be, amelyek felforgatják sportágukat.

Harlem nyugati 135. utcájának egy kis zsákutcájában néhány tucat önjelölt „veterán” maszkokban és összeillő piros melegítőben ölelés helyett könyökérintéssel köszönti egymást. Hónapok óta először találkoznak a Hansborough Rekreációs Központ előtt, amelyet egyszerűen a „Fürdőháznak” hívnak. A lenyűgöző mozaikcsempés úszómedencében ezek a nők és férfiak gyakorolták ütéseiket és balettes habverő rúgásaikat a Harlem Honeys & Bears nevű időskorú szinkronúszó csapatban, amely 1979 óta feltűnést kelt. A csapat nevét egy 70-es évekbeli szleng ihlette Rasheedah Ali szerint. „Voltak férfiak és nők; a nők »mézek«; és a medvék szeretik a mézet! Tehát Harlem Honeys & Bearsnek hívták magukat” – mondja az alakuló csapatról.

A csapat néhány tagja egész életében úszott a szegregált medencék ellenére is; mások csak a 60-as éveikben néztek szembe a víz iránti félelmükkel. Együtt nyertek díjakat, legyőztek krónikus betegségeket, barátságokat kötöttek, és ami talán a legfontosabb: megosztották szenvedélyüket és készségeiket az egész közösséggel egy ifjúsági úszóprogramon keresztül. „Edzőként az a jutalmad, hogy látod, ahogy ezek a fiatal férfiak és nők erőfeszítés nélkül siklanak a vízben” – mondja Luther Gales, a csapat elnöke. És mióta a tanulmányok kimutatták, hogy a fekete fiatalok statisztikailag nagyobb eséllyel esnek áldozatává a fulladás okozta baleseteknek, a Harlem Honeys & Bears többet tesz, minthogy megossza a sport ajándékát – életeket ment.

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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Ismerd meg a Honeys & Bears csapatot

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Rasheedah Ali

1935-ben Cincinnatiban született Rasheedah már egészen fiatal korától kezdve szerette a vizet, és gyermekkori vízi akrobatikus képességei miatt „Fekete Esther Williams” néven ismerték. Végül északra költözött New Yorkba, és azóta is ott lakik: „Szeretem Harlemet – nem akarok máshol élni. A következő állomásom a paradicsom lesz” – mondja.

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Monica Hale

„Ha tudsz úszni, akkor szinkronúszni is tudsz” – mondja Monica, a csapatkapitány, aki élete megpróbáltatásai során a vízben talált menedéket. A csapattársaival az idők során kialakított kapcsolatokról a következőt gondolja: „Valóban ismerned kell őket, mert az életük van a kezedben.”

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Joyce Clarke

Miután évekig félt a vízben, egy súlyos egészségügyi probléma miatt a 62 éves Joyce rájött, hogy le akarja győzni a félelmét, és szeretne megtanulni úszni. Azóta a csapatban van. „A testem hétfőnként és szerdánként még mindig [korán] felébred” – fejezi ki az úszás iránti természetes vágyát, mióta a helyi medencét a COVID-19 miatt bezárták.

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Monica Hale

„Ha tudsz úszni, akkor szinkronúszni is tudsz” – mondja Monica, a csapatkapitány, aki élete megpróbáltatásai során a vízben talált menedéket. A csapattársaival az idők során kialakított kapcsolatokról a következőt gondolja: „Valóban ismerned kell őket, mert az életük van a kezedben.”

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Joyce Clarke

Miután évekig félt a vízben, egy súlyos egészségügyi probléma miatt a 62 éves Joyce rájött, hogy le akarja győzni a félelmét, és szeretne megtanulni úszni. Azóta a csapatban van. „A testem hétfőnként és szerdánként még mindig [korán] felébred” – fejezi ki az úszás iránti természetes vágyát, mióta a helyi medencét a COVID-19 miatt bezárták.

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Luther Gales

A csapat elnöke, Luther nyugdíjas rendőr, egykori tengerészgyalogos, örök sportoló, táncos, ficsúr és edző. „Megtanítjuk a gyerekeket úszni, hogy megmenthessék saját magukat, és esetleg valaki mást is” – mondja Luther.

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Oliver Footé

„Már megvolt a csapat, amikor megérkeztem, de még jobbá tettem” – mondja a csapat tagjai körében egyszerűen „Mr. Footé” vagy „Edző” néven ismert férfi. Oliver szigorú oktató, aki 9 éves korában kezdett el vízibemutatókon fellépni.

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Lettice Graham

A 98 éves Lettice a Harlem Honeys & Bears legidősebb tagja. 64 éves korában, nyugdíjba vonulása után megtanult úszni, és a jó egészségi állapotát vízben töltött idejének tulajdonítja.

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Oliver Footé

„Már megvolt a csapat, amikor megérkeztem, de még jobbá tettem” – mondja a csapat tagjai körében egyszerűen „Mr. Footé” vagy „Edző” néven ismert férfi. Oliver szigorú oktató, aki 9 éves korában kezdett el vízibemutatókon fellépni.

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Lettice Graham

A 98 éves Lettice a Harlem Honeys & Bears legidősebb tagja. 64 éves korában, nyugdíjba vonulása után megtanult úszni, és a jó egészségi állapotát vízben töltött idejének tulajdonítja.

Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Jean Miller

„Egész életemben kerültem az úszást” – mondja Jean, majd a Harlem Honeys & Bears tagjai meglátták őt egy sekély vízi aerobikórán, és 63 éves korában behívták a csapatba. A csapattal aktív marad a medencében és azon kívül is, a helyi fiatalok tanításától az afrikai-amerikai napi felvonuláson való menetelésig. „Amikor csatlakoztam, rájöttem, hogy ez nem csak csapatmunkáról és úszásról szól. Kiteljesedett az életem”– mondja Jean arról a motivációról, amelyet a csapatban töltött ideje adott neki.

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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears
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Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Film: Keenan MacWilliam & Orian Barki
Fotók: Flo Ngala
Szöveg: Roxanne Fequiere

Tudósítás: 2020. szeptember

Eredeti közzététel: 2021. június 22.