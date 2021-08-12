Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Életmentés minden egyes gyakorlattal
Közösség
Egy harlemi szinkronúszóklub több mint 40 éve segíti a tagok aktív részvételét a vízben és a közösségükben.
A „Jó társaságban” című sorozat olyan csapatokat és klubokat mutat be, amelyek felforgatják sportágukat.
Harlem nyugati 135. utcájának egy kis zsákutcájában néhány tucat önjelölt „veterán” maszkokban és összeillő piros melegítőben ölelés helyett könyökérintéssel köszönti egymást. Hónapok óta először találkoznak a Hansborough Rekreációs Központ előtt, amelyet egyszerűen a „Fürdőháznak” hívnak. A lenyűgöző mozaikcsempés úszómedencében ezek a nők és férfiak gyakorolták ütéseiket és balettes habverő rúgásaikat a Harlem Honeys & Bears nevű időskorú szinkronúszó csapatban, amely 1979 óta feltűnést kelt. A csapat nevét egy 70-es évekbeli szleng ihlette Rasheedah Ali szerint. „Voltak férfiak és nők; a nők »mézek«; és a medvék szeretik a mézet! Tehát Harlem Honeys & Bearsnek hívták magukat” – mondja az alakuló csapatról.
A csapat néhány tagja egész életében úszott a szegregált medencék ellenére is; mások csak a 60-as éveikben néztek szembe a víz iránti félelmükkel. Együtt nyertek díjakat, legyőztek krónikus betegségeket, barátságokat kötöttek, és ami talán a legfontosabb: megosztották szenvedélyüket és készségeiket az egész közösséggel egy ifjúsági úszóprogramon keresztül. „Edzőként az a jutalmad, hogy látod, ahogy ezek a fiatal férfiak és nők erőfeszítés nélkül siklanak a vízben” – mondja Luther Gales, a csapat elnöke. És mióta a tanulmányok kimutatták, hogy a fekete fiatalok statisztikailag nagyobb eséllyel esnek áldozatává a fulladás okozta baleseteknek, a Harlem Honeys & Bears többet tesz, minthogy megossza a sport ajándékát – életeket ment.
Ismerd meg a Honeys & Bears csapatot
Film: Keenan MacWilliam & Orian Barki
Fotók: Flo Ngala
Szöveg: Roxanne Fequiere
Tudósítás: 2020. szeptember