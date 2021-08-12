Jó társaságban: Harlem Honeys and Bears

Harlem nyugati 135. utcájának egy kis zsákutcájában néhány tucat önjelölt „veterán” maszkokban és összeillő piros melegítőben ölelés helyett könyökérintéssel köszönti egymást. Hónapok óta először találkoznak a Hansborough Rekreációs Központ előtt, amelyet egyszerűen a „Fürdőháznak” hívnak. A lenyűgöző mozaikcsempés úszómedencében ezek a nők és férfiak gyakorolták ütéseiket és balettes habverő rúgásaikat a Harlem Honeys & Bears nevű időskorú szinkronúszó csapatban, amely 1979 óta feltűnést kelt. A csapat nevét egy 70-es évekbeli szleng ihlette Rasheedah Ali szerint. „Voltak férfiak és nők; a nők »mézek«; és a medvék szeretik a mézet! Tehát Harlem Honeys & Bearsnek hívták magukat” – mondja az alakuló csapatról.



A csapat néhány tagja egész életében úszott a szegregált medencék ellenére is; mások csak a 60-as éveikben néztek szembe a víz iránti félelmükkel. Együtt nyertek díjakat, legyőztek krónikus betegségeket, barátságokat kötöttek, és ami talán a legfontosabb: megosztották szenvedélyüket és készségeiket az egész közösséggel egy ifjúsági úszóprogramon keresztül. „Edzőként az a jutalmad, hogy látod, ahogy ezek a fiatal férfiak és nők erőfeszítés nélkül siklanak a vízben” – mondja Luther Gales, a csapat elnöke. És mióta a tanulmányok kimutatták, hogy a fekete fiatalok statisztikailag nagyobb eséllyel esnek áldozatává a fulladás okozta baleseteknek, a Harlem Honeys & Bears többet tesz, minthogy megossza a sport ajándékát – életeket ment.