Jim Taylor sportpszichológus elmondja, hogyan ösztönözhetjük a gyerekeket játékra

A gyerekek kevesebb mint egy százalékából lesz felnőttként hivatásos sportoló. De nem azért fontos, hogy a sport a gyerekek életének része legyen, hogy a következő Serenát vagy LeBront neveljük ki, mondja Dr. Jim Taylor sportpszichológus és nevelési szakértő. A lényeg az, hogy a gyerekeket olyan mentális felkészültséggel lássuk el, amellyel egészséges, boldog és sikeres életet élhetnek. A Trained ebben az epizódjában a korábbi alpesi síző a házigazdával, Jaclyn Bryerrel beszéli meg a fiatal korban végzett sportolás előnyeit, és tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogyan tudják a szülők a gyerekek életének tartósan is részévé tenni a sportot. A szakértő szerint a titok az, hogy pozitív sportélményeket hozzunk létre, és ne dőljünk be a „fiatalkori sportolás ipari komplexumának”. Két sportoló lány édesapjaként Taylor részletesen beszél azokról a tényezőkről, amelyek visszafoghatják a lányokat a sportolásban, és meghatározza, hogyan segíthetünk mindannyian áthidalni a nemek közötti különbségeket.