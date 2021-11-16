Az AntetokounBros Akadémia akcióban

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Giannis Antetokounmpót az NBA bajnokaként ismerheti a világ, de a pályán túl végzett munkája az, ami igazán különleges.
Giannis Antetokounmpo az NBA egyik legtöbbet emlegetett játékosa. Ő a legértékesebb játékos. Ő a bajnok. Ő a Greek Freek, a görög csodabogár! Mégis a pályán kívül hozott létre valami igazán különlegeset: az AntetokounBros Akadémiát.
Bár Giannis szenvedélye a kosárlabda, életcélja inkább az, hogy létrehozzon egy olyan közeget, ahol mindenki úgy érzi, odatartozik. A tábor filozófiája mindent elmond: „Nem számít, honnan indulsz, csak az számít, hová juthatsz el!”
„A legtöbb gyerek, aki ide jár, kívülállónak érzi magát, és kevésbé magabiztos. Az itteni élmények után azonban önbizalmat gyűjtenek, és olyan készségeket sajátítanak el, amelyekre a társasági életben szükségük van.”
Evina Maltsi
az AntetokounBros Akadémia vezetőedzője
Az akadémia minden évben 100 gyermeket (és 12 edzőt) fogad, akik kiszolgáltatott társadalmi csoportokból, különböző városrészekből, országokból és társadalmi háttérből származnak, és ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy a sporton keresztül kibontakoztassák és fejlesszék a bennük rejlő lehetőségeket.
Testvéreivel karöltve és az Onassis Alapítvány és a Eurohoops segítségével Giannis létrehozott egy olyan közeget, amely neki nem adatott meg gyerekkorában – valami inspirálót. Ezért jelent ez olyan sokat számára.
A Nike által felújított és az Ellinorosson, Ampelokipi és Lamprini városrészek közösségének visszaadott kosárlabdapályákon működő akadémia sokkal többet kínál, mint ami a pályákon zajlik.
Az év során a gyerekek az Onassis Alapítványnál tartott mentorálási alkalmakon és ösztöndíjpályázatokban vehetnek részt, és a Eurohoops edzői csapat által vezetett meccselemzéseket, valamint neves sportolók és különböző területekről érkező szakemberek inspiráló beszédeit hallgathatják meg.
„Ezek a gyerekek a társadalom egy kis szeletét jelentik. Ha egyként gondolkodunk és cselekszünk, akkor mindenkinek jobb lesz.”
Konstantinos Papaloukas
A Eurohoops szervezet ügyvezető partnere
Giannis olyan bevándorlók fia, akik a jobb élet reményében hagyták el Nigériát, és költöztek Athénba, ezért tudja, milyen érzés kívülállónak lenni. Ez késztette arra, hogy minden hozzá hasonló gyereknek segítsen abban, hogy úgy érezze, szívesen látják, erőt merítsen, és elérje valódi potenciálját, bármi történjék is.
„Mindenkinek megvan a saját története, a saját élete, a saját bőrszíne… Amikor együtt vagyunk, mindig tanulunk valami újat.”
Giannis Antetokounmpo
Az AntetokounBros olyan, mint egy család. Az edzők és a diákok mind tanulnak egymástól és tanítják egymást az életről. Ettől olyan különleges ez az akadémia.
Az akadémia kézzelfogható előnyöket is kínál. A diákok tapasztalatai végül egy diplomaosztó és díjátadó ünnepséggel zárulnak. Hat kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzős kap ösztöndíjat, hogy a Eurohoops Akadémián folytathassa kosárlabda-tanulmányait. Minden évben egy kiváló végzős kap egy „Egyedülálló” egyetemi ösztöndíjat, amelyet az Onassis Alapítvány finanszíroz.
„Az AntetokounBros Akadémiával a különböző nemzetiségű, vallású és nemű gyerekek Athén városrészeiben egy csapatként gyűlnek össze, hogy minden álmukat megvalósítsák.”
Afroditi Panagiotakou
Az Onassis Alapítvány kulturális igazgatója
De amilyen lenyűgöző az Akadémia, Giannis önmagához híven igazán egyszerűen foglalja össze:
„Ha idejössz, jól érzed magad.”
Giannis Antetokounmpo
Bár Giannisnál nem dolgozik keményebben senki, mégis hisz abban, hogy ha szabadon tudod jól érezni magad, akkor szabadon válhatsz azzá, ami a sorsod.
„Ha rájössz, mi tesz boldoggá, akkor folytatnod kell, mert attól válhatsz a legjobb önmagaddá.”
Giannis Antetokounmpo
Fotók: Eleni Albarosa
Film: Alkis Papastathopoulos
Animáció: Ultra Brand Studio