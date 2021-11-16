Az AntetokounBros Akadémia akcióban

Az akadémia minden évben 100 gyermeket (és 12 edzőt) fogad, akik kiszolgáltatott társadalmi csoportokból, különböző városrészekből, országokból és társadalmi háttérből származnak, és ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy a sporton keresztül kibontakoztassák és fejlesszék a bennük rejlő lehetőségeket.



Testvéreivel karöltve és az Onassis Alapítvány és a Eurohoops segítségével Giannis létrehozott egy olyan közeget, amely neki nem adatott meg gyerekkorában – valami inspirálót. Ezért jelent ez olyan sokat számára.