A profi szintű futball Jaelin Howell szerint

Sokunkhoz hasonlóan Jaelin Howell is már azelőtt elkezdett sportolni, hogy olvasni tudott volna. A legtöbbünkkel ellentétben viszont ő az amerikai női válogatott és a Racing Louisville FC mezét viselte. Ebben az epizódban a feltörekvő futballsztár csatlakozik Jaclyn Byrer házigazdához, hogy részletezze ennek az útnak minden egyes lépését. Megosztja a sportolói családból való származás előnyeit, őszintén beszél a főiskolai sport küzdelmeiről, és elmagyarázza, milyen edzésekre van szükség ahhoz, hogy a klubból az NCAA-ba kerüljünk, majd profivá váljunk. Azt is elmondja, mit tanult az elődeitől, milyen érzés gyermekkori példaképeivel játszani, és milyen örökséget szeretne hagyni maga után.