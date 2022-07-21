A profi szintű futball Jaelin Howell szerint

Trained Podcast: A futball jövője Jaelin Howell-lel
Coaching
Gondolkodtál már azon, milyen lehet feljutni az amerikai futball ranglétráján? Tudd meg az NWSL középpályásától, Jaelin Howelltől.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Sokunkhoz hasonlóan Jaelin Howell is már azelőtt elkezdett sportolni, hogy olvasni tudott volna. A legtöbbünkkel ellentétben viszont ő az amerikai női válogatott és a Racing Louisville FC mezét viselte. Ebben az epizódban a feltörekvő futballsztár csatlakozik Jaclyn Byrer házigazdához, hogy részletezze ennek az útnak minden egyes lépését. Megosztja a sportolói családból való származás előnyeit, őszintén beszél a főiskolai sport küzdelmeiről, és elmagyarázza, milyen edzésekre van szükség ahhoz, hogy a klubból az NCAA-ba kerüljünk, majd profivá váljunk. Azt is elmondja, mit tanult az elődeitől, milyen érzés gyermekkori példaképeivel játszani, és milyen örökséget szeretne hagyni maga után.
„Szerintem nagyon fontos, hogy inspiráld a következő generációt, és hogy ne csak mint focistára, hanem mint emberre is felnézzenek rád.”
Jaelin Howell
Nike-sportoló és a Racing Louisville FC középpályása
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.