A Kinjaz mozgásnindzsák családja

A csapat neve frappánsan kombinálja a számukra legfontosabb dolgokat. „A[z angol] kin (rokonság) szó a családra utal, ugyanakkor a szó [görögül] a mozgás szótöve is, mint például a kinetikai szóban. Vagyis magunknak úgy definiáljuk a nevünket, hogy a »mozgásnindzsák családja«. Ebből áll össze a Kinjaz” – magyarázza Mike.



„Közös célkitűzésünk, hogy minden körülmények között ápoljuk a családi kapcsolatot köztünk, és hogy támogassuk és fejlesszük egymást, hogy együtt eljuthassunk a lehető legmagasabb szintre” – mondja Anthony Lee.



Az egységes cél tudatosítása különösen fontos, mivel a csapat márkája számos különböző vállalkozási vonalon mozog: van saját ruházati kollekciójuk, egy rendezvényprodukciós üzletáguk, sőt, még tésztacégük is. A folyamatos lüktetést azonban, amely összeköti a csapat szívét, a tánc adja.



„Amikor totál stresszesek vagyunk, abban találunk felüdülést, hogy összejövünk, időt szakítunk egy közös próbára, és csak táncolunk, jó zenét játszunk, és jól szórakozunk” – mondja Vinh Nguyen. „Ebben találjuk meg a központunkat – emlékeztetjük magunkat arra, hogy miért csináljuk. Legalább annyira egymásért, mint a tánc iránti közös szeretetünkért.”