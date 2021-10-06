A Kinjaz mozgásnindzsák családja

„Mozgásnindzsák családja vagyunk”
Sportolók*
Fedezd fel, hogyan tartja össze ezt a táncegyüttest a „család mindenek előtt” elve.
A Kinjaz társalapítója, Mike Song és csapata Los Angeles belvárosában.
A Kinjaz csapatának tagjai minden egyes találkozás alkalmával egy diszkrét gesztussal jelzik összetartozásukat, táncpartnerekként és barátokként. Jellegzetes kézjelzésük abból áll, hogy két ujjat összefonva az ég felé mutatnak. A csapat több alapító tagja ezzel megvillantja az ujjukon látható tetoválást, amely a testvériséget jelképezi. „Azt képviseli, hogy közösen haladunk egyazon cél felé, egy egységként” – mondja Mike Song.
A csapat társalapítóival Los Angeles belvárosában lévő próbatermükben beszélgettünk. A ritmusukban fellelhető egyfajta természetes koreográfia, ahogy együtt felidézik, hogyan jutottak el ideáig az évek során. A 2010-ben megalakult csapat hamar elhíresült az országos TV-csatornákon keresztül precíz táncelőadásaikról. „Az egész úgy indult, hogy csak szórakozásból táncoltunk, összejöttünk egy-két grillezésre, és kis helyi rendezvényeken léptünk fel” – mondja Mike. „Aztán egy nemzetközi márka lett belőle.”
„Közös célkitűzésünk, hogy minden körülmények között ápoljuk a családi kapcsolatot köztünk.”
A csapat neve frappánsan kombinálja a számukra legfontosabb dolgokat. „A[z angol] kin (rokonság) szó a családra utal, ugyanakkor a szó [görögül] a mozgás szótöve is, mint például a kinetikai szóban. Vagyis magunknak úgy definiáljuk a nevünket, hogy a »mozgásnindzsák családja«. Ebből áll össze a Kinjaz” – magyarázza Mike.
„Közös célkitűzésünk, hogy minden körülmények között ápoljuk a családi kapcsolatot köztünk, és hogy támogassuk és fejlesszük egymást, hogy együtt eljuthassunk a lehető legmagasabb szintre” – mondja Anthony Lee.
Az egységes cél tudatosítása különösen fontos, mivel a csapat márkája számos különböző vállalkozási vonalon mozog: van saját ruházati kollekciójuk, egy rendezvényprodukciós üzletáguk, sőt, még tésztacégük is. A folyamatos lüktetést azonban, amely összeköti a csapat szívét, a tánc adja.
„Amikor totál stresszesek vagyunk, abban találunk felüdülést, hogy összejövünk, időt szakítunk egy közös próbára, és csak táncolunk, jó zenét játszunk, és jól szórakozunk” – mondja Vinh Nguyen. „Ebben találjuk meg a központunkat – emlékeztetjük magunkat arra, hogy miért csináljuk. Legalább annyira egymásért, mint a tánc iránti közös szeretetünkért.”
„A tánc a korlátok felett áll... összehozza az embereket.”
A folyamatosan bővülő online közönségükön és arénákat megtöltő fellépéseiken keresztül a csapat igyekszik olyan történeteket beleszőni a mondanivalójukba, amely megszólítja a közönséget, és mozgásra ösztönzi őket. „A tánc a korlátok felett áll, legyen szó a nemi szerepekkel kapcsolatos normákról, szexuális orientációról, nemzetiségről, etnikai hovatartozásról vagy nyelvről” – mondja Anthony. „A tánc összehozza az embereket.”
„A tánc a világtörténelem egyik legősibb sportja, és mindannyian osztozunk a tánchoz való univerzális kötelékben” – mondja Ben Chung. „Ha egy kisgyerek zenét hall, azonnal elkezd fel-le ugrálni. Aztán a másik végén ott van az, hogy a breakelés [breaktánc] 2024-ben először olimpai sportágként szerepel majd. Nagyon széles a skála.”
„Ráadásul ez a világ legáltalánosabban űzhető sportja” – mondja Addy Chan. „Más sportágakkal ellentétben, amelyekhez esetleg számos különböző erőforrásra, a kellékekhez pénzre, vagy egy pályára vagy medencére van szükség, a tánc mindenki számára nyitott.”
Ráadásul bármilyen testalkattal rendelkezők számára is. „Sok olyan sportág van, amelyhez egy bizonyos testalkatra van szükség” – mondja Mike. „A táncban az a különleges, hogy bármilyen testalkattal is születtünk, az lehet a mi eszközünk. Lehet, hogy valaki sovány, ami talán más sportágakhoz nem ideális, de ha az illető táncolni kezd, rájön, hogy »milyen hajlékony vagyok. Ebből ki lehet hozni valamit!« Vagy ha valakinek önértékelési problémái vannak, talán mert nagy a lába, rájöhet, hogy »milyen jó az egyensúlyérzékem«, és ezt elkezdheti kihasználni.”
A Kinjaz számos vasat tart egyszerre a tűzben. Vajon mi lesz a következő dobásuk? Nos, az utóbbi három évben a színfalak mögött dolgoztak a Nikeval közösen egy titkos projekten, amely hamarosan napvilágot lát.
Film: Aimee Hoffman
Fotók: Thalia Gochez
Szöveg: Dan Rookwood
Lejegyzés dátuma: 2021. július