Biztos le kell menned futni ma? Megmutatjuk, hogyan állapítsd meg

1. Tanulj a hibáidból.

Nem aludtad ki magad, majd hosszú távot futottál, és borzalmasan sikerült? Nézd a jó oldalát: tudod, hogy legközelebb ennek megfelelően kell alakítanod a napi rutinod. Dr. Kirby szavaival élve: „Ha egy kihagyott nap vagy egy rossz futás miatt ostorozod magad, csak még jobban bünteted magad. Jobban járunk, ha elfogadjuk a történteket, tanulunk belőlük, és előrenézünk.”



2. Próbálj ki más edzésformákat.

Ha mentálisan vagy fizikailag nem állsz készen a futásra, emelj súlyokat, jógázz, vagy sétálj egy nagyot – mondja Derek Samuel fizioterapeuta, a Nike Performance Council tagja. A keresztedzések felkészítik a tested a következő futásra – folytatja. Ugyanennyire fontos, hogy nem társítasz negatív gondolatokat a futáshoz.



3. Alakítsd át a terved.

Ne feledd: a regenerálódás nem jelenti azt, hogy ki kell hagynod a futást, emlékeztet rá Bennett edző. A futás katartikus élményt nyújthat, és nagyszerű módja a felgyülemlett stressz vagy feszültség levezetésének, csak éppen lehet, hogy ezt most nem a betervezett gyors tempójú futással vagy intervallumedzéssel fogod tudni elérni. „A cél az, hogy fejlődj, és néha ez csak annyit jelent, hogy változtatsz – mondja Bennett edző. – Ezt sokféleképpen teheted, hogy tested-lelked azt kapja a futástól, amire szüksége van: rövidíthetsz a távon, lassíthatsz, vagy futhatsz sík terepen.”



4. Ne ürítsd ki a tankot.

„Ha túlhajtod magad, nagy árat fizethetsz érte” – figyelmeztet Derek Samuel. Azt szokta mondani ügyfeleinek, hogy teljesen rendben van, ha azzal a gondolattal fekszenek le este, hogy többet kell tenniük. „Sokkal jobban motivál annál, mintha az járna a fejünkben: túl sok volt a mai edzés, és ramatyul érzem magam.” – mondja.