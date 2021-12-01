Hogyan teremt a tánc kapcsolatokat

Mondanátok pár szót arról, hogy milyen egyéniben táncolni, és ahhoz képest milyen kollektívaként vagy csoportban táncolni?



Mette: Egyéniben is táncolunk, de az erő abban van, ha mind együtt vagyunk. Egyedül elég unalmas és üres. Hogy tudnánk úgy meríteni mások energiájából? Hogyan tudnánk úgy fejlődni? Hogyan tudnánk úgy inspirálódni? Csodálatos, ahogy ezek a lányok folyamatosan új lehetőségeket nyitnak meg előttem, és segítenek kilépni magamból.



Elise: Mindannyian megértjük, hogy mennyire megerőltető tud lenni, és hogy mennyit kivesz belőlünk. Ez lehet nagyon egyéni is, de valamilyen szinten mind végigmegyünk rajta, mert a táncban a testünk a munkaeszköz. Mi vagyunk maga a munka. A külső és a belső énünket is mindig belevisszük a helyzetbe.



Fatou: Mások energiájából is építkezünk, ezért nagyon furcsa volt egyedül órákat venni vagy edzeni, mert egyetlen ember nagyon más, mint egy egész csoport. Csapatban érezni, hogy mennyire izgatott mindenki, és alig várja, hogy gyakoroljon és táncoljon.



Milyen hatással volt erre az elmúlt néhány hónap, amikor nem tudtátok megteremteni azt a fizikai kapcsolatot a mozgáson és a táncon keresztül, mint általában?



Mette: Nagyon szerencsés vagyok, mert itt vannak velem a lakótársaim, úgyhogy én valójában táncoltam együtt másokkal, ezért nem tudok a legfájdalmasabb élményről beszámolni, de tudom, hogy vannak, akik küzdöttek azzal, hogy nem tudják kifejezni magukat. És van, akinek ez az élete. Próbálnak és táncórára járnak. Ezt csinálják mindennap. Aztán egyik pillanatról másikra semmi. Ez nagyon lélekölő lehet. Csak egy darabig izgalmas egyedül lenni.



Elise: Nem érezni a tanár vagy a koreográfus hangulatát és energiáját. Előfordul, hogy bizonyos apróbb dolgokat a tanárok nem tudnak kijavítani, mert online nem látnak rendesen. Ez egy egyoldalúbb helyzet. Én jobban szeretek egy nagy teremben lenni emberekkel. Körülnézni, és érezni az inspirációt. Nagyszerű lehetőség, hogy a két lakótársammal tudok táncolni, de kifejezetten hiányzik, hogy nagy csoportban táncoljunk, 30–40 emberrel, látva, hogy mindenki mindent belead a próbába. Izzadunk. És a többség nem is tudja elkapni a lépéseket, mert nehezek. Keményen, keményen edzünk. Ez hiányzik.