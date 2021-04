Hogyan teremt a tánc kapcsolatokat

A tánc szó szerint összehozza Fatout, Mettét és Elise-t. A közös mozgás nemcsak arra ad lehetőséget számukra, hogy kifejezzék magukat mint közösség, hanem arra is, hogy egyesítsék energiáikat.



„A tánc kivált belőlünk valamit” – mondja a 23 éves Elise Pinel. „Csak éppen kimondatlan. Nincs rá szükség, hogy elmagyarázzuk. Szerintem ez az oka annak, hogy a tánc annyi embert összeköt. A tánc egy érzés, nem egy kimondott dialógus.”



Erre az érzésre mindhárom lány már egészen fiatal korában ráérzett, amikor először táncolni kezdtek. Elise eredetileg Észak-Angliából származik, a 25 éves Mette Linturi Finnországból, a 24 éves Fatou Bah pedig Svédországból, majd végül mindhárman Londonba költöztek, hogy hivatásos táncosok legyenek. Azóta több nagy márkával és művésszel dolgoztak együtt, különböző kampányokban, zenei videókban, emellett élő előadásokon és koncertturnékon szerepeltek. Először szereposztókon és meghallgatásokon találkoztak, majd hamar összebarátkoztak, végül később lakótársak is lettek.



„Őszintén azt kívántuk egymásnak, hogy befussunk, és ezen keresztül barátok lettünk” – mondja Elise. „Különösen a karantén alatt azt is megtapasztaltuk, hogy emberként is jól kijövünk egymással, nem csak művészként.”



Bár a stúdiók és a próbatermek a karantén alatt zárva tartanak, a hölgyek azt mondják, megtalálták a módját, hogy kreatívan alkalmazkodjanak a helyzethez, mint sok más profi és amatőr, akik a közösségi médián keresztül osztják meg tánckoreográfiáikat.



Ami talán a legfontosabb, hogy a tánc mélyítette a kapcsolatukat a saját testükkel, különösen nőként. Ezen belül arról is beszélnek, milyen erőt ad a tánc, és hogy csoportban még intenzívebbé válik ez az élmény.