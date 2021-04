Hogyan küzdik le a sportolók a gyászt játék közben, egy szerettük elvesztése után?

Kérdés:

Kedves Edző!



Furcsa érzés ezt megírni egy idegennek, de anyukám körülbelül egy évvel ezelőtt elhunyt. Nehéz időszak ez, de rengeteg segítséget kapok a barátaimtól, a családomtól és egy igazán remek pszichológustól. Most azért írok, mert amellett, hogy anyukám nagyszerű szülő volt, ő volt az első teniszedzőm és a legnagyobb szurkolóm is. Eljött minden egyes meccsemre és a legtöbb edzésemre. Most jövök rá, hogy már nincs velünk, hogy milyen fontos motiváló tényező volt. Egy évvel ezelőtt egészen biztos voltam benne, hogy továbbra is a tenisz lesz az életem fő fókuszpontja. Most azonban üresnek érzem magam, amikor játszom. Továbbra is szinte minden nap gyakorlok, de erőltetnem kell magam, hogy elmenjek edzésre. Egyesek arról beszélnek, hogy a játékosokban van egyfajta belső tűz, és aggódom, hogy én elveszítettem az enyémet. Hogy találok magamban új tüzet? Vagy érdemes lenne teljesen fókuszt váltanom?



Mama, Elveszítettem Csodás Cimborám és Segítőm

Egy 17 éves teniszező