Hogyan küzdik le a sportolók a gyászt játék közben, egy szerettük elvesztése után?

Őszinte részvétem, MECCS. Ez óriási veszteség.



Anyukád miatt lettél azzá, aki vagy. És ehhez a teniszezés is hozzátartozik.



Remélem tudod, hogy rendben van meggyászolni az elvesztését. Az is rendben van, ha most nem akarsz teniszezni, mert sok minden megváltozott. A változás szinte mindig kellemetlen.



Én egy másfajta veszteségen mentem keresztül két évvel ezelőtt. Elvetéltem, ami rendkívül nehéz volt. Rengeteg reményt csomagoltam bele abba a terhességbe. Tudom, hogy ez nem ugyanaz, de úgy képzelem, hogy amikor valaki fiatalon veszíti el az egyik szülőjét, szintén reményvesztettnek érezheti magát. Együtt tervezitek a jövőt, aztán hirtelen az egyikőtök már nincs ott.



Ugyanakkor anyukád nem ment el teljesen, igaz? A jelenléte még mindig ott van a szívedben, és ilyenformán továbbra is melletted van.





Én is anyuka vagyok – van egy ötéves fiam és egy újszülött kislányom –, és tudom, hogy ha bármi történne velem, azt akarnám, hogy folytassák az életüket. Amikor anyukádra gondolsz, gondolj arra, hogy ő mit kívánna számodra. Úgy hallom, szívesen részt vett a teniszező életedben, és imádta nézni, ahogy játszol. Ha ez így van, ezt használd motivációként arra, hogy tovább küzdj. Legyen az anyukád iránti szereteted a tüzed. Tiszteleghetsz az emléke előtt azzal, hogy alaposan elgyepálsz valakit a pályán. Szerintem örülne neki. Én hiszek az ilyesmiben! Csináld szívvel-lélekkel!



Ez furcsának hangozhat, de néha gondolok arra, hogy az én anyukám vajon mit szeretne, mit csináljak, miután elmegy.



Tudom, hogy fenékbe billentene, ha csak ülnék és rajta sírdogálnék. Nem azt mondom, hogy ne sírj! Sírj. Én biztosan sírnék. De ha mást sem csinálnék, anyukám szelleme biztosan beindítaná a tűzriasztót a házamban, és tudnám, hogy ezzel azt akarja mondani nekem, hogy „Adia, szedd össze magad, és tápászkodj fel! Gyerünk!”