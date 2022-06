Hogyan kezeld, ha kiesel a csapatból, Courtney Banghart edző szerint

Én is voltam már ilyen helyzetben, H.M.Cs.E.! És ezt most szó szerint értem. Ahogy téged, engem is kiahgytak a csapatból, amelyről tudtam, hogy megérdemelném, hogy benne legyek. Természetesen sokan átélték már ezt. Akkor miért fáj ez sokkal jobban a hozzánk hasonlóknak?



Részemről elmondhatom, hogy a választott sportágam a mindenem volt gyerekkoromban. Az első szavam nem az volt, hogy anya, nem is az, hogy apa, hanem az, hogy labda. Nem viccelek. Egy New Hampshire-i kisvárosban születtem, ahol mindenki részt vett minden sportban, különben nem lett volna elég ember feltölteni a sportcsapatokat. Olyan gyerek voltam, aki hazaért a fociedzésről, és még lábszárvédővel a lábamon kezdtem el kosarazni. Aztán volt még gördeszkázás, jégkorongozás és műjégkorcsolyázás is az életemben.



Azonban a futball volt a legnagyobb szerelmem és az első nagy csalódásom is.



Amikor 9 éves voltam, megpróbáltam bekerülni a 12 éven aluliak focicsapatába. Az iskolai csapatom az állam legjobbja volt, szóval hozzászoktam a győzelmekhez. Biztos voltam benne, hogy bekerülök a 12 éven aluliak csapatába. Nem így történt. Elsőre el sem akartam hinni. Sosem történt addig még velem hasonló. Nem kellettem. Amit nyújtani tudtam, egyszerűen nem volt elég. Az edző azt mondta a szüleimnek, hogy hatalmas a bennem rejlő potenciál, de túl kicsi voltam. A szüleim megpróbáltak megvigasztalni. Semmi sem segített, teljesen levert voltam.



Szóval, hogyan is léptem túl akkor a dolgon? Nos, lehet, hogy nem is léptem túl rajta, mivel még mindig erről az élményről beszélek most neked! De továbbra is játszottam, mert végeredményben nem volt más választásom. Ez most drámaian fog hangozni, de attól még igaz: számomra a sport volt mindig is a mód, ahogyan kapcsolatba léptem a világgal. Mindig is csak ezt a módszert ismertem. Ezért fel sem merült, hogy abbahagyom a sportot. És ha meg lehet ítélni valakinek a jellemét egy százszavas e-mail alapján, akkor te is hasonló cipőben vagy.