Hogyan kerülheted el az alvás megszakadását az alvás élettanával foglalkozó orvosok szerint

Ha viszont a nyolc órás alvásod során összesen 30 percig voltál ébren, azzal megtapasztaltad a szakértők által „megszakított alvásnak” nevezett jelenséget. Egyszer-kétszer nem nagy ügy, de idővel kevésbé frissnek, ingerlékenyebbnek és kevésbé koncentráltnak érezheted magad a következő napon, mondja dr. Fiona Baker, az emberi alvással foglalkozó kutatási program vezetője az SRI International kutatóintézetnél.



Furcsa, de igaz: A The Journal of Pain folyóiratban megjelent tanulmány szerint (melynek Baker társszerzője volt) az alvásod zavartalansága arra is hatással lehet, hogy milyen mértékben tolerálod a fájdalmat. Míg a pontos kapcsolatot még vizsgálják – a kutatók szerint az agyhoz van köze –, Baker szerint már valószínűleg egyetlen éjszaka zavartalanságának mértéke is befolyásolhatja, hogy milyen mértékben vagy képes tolerálni a túrázás során kifordult bokával járó fájdalmat, vagy a WOD utáni izomlázat. A fájdalomfaktor – bár ideiglenes – elég lehet ahhoz, hogy ne menj el edzeni, szóval érdemes rá (nagyon) odafigyelni.