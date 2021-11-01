Hogyan kerülheted el az alvás megszakadását az alvás élettanával foglalkozó orvosok szerint

Kontraproduktív, ha túl sok időt töltesz az ágyban úgy, hogy nem alszol. Ennek oka, hogy optimális esetben a szervezeted az ágyban töltött időt az alvással kapcsolja össze, magyarázza dr. Peters. „Ha túl sok időt töltesz ébren, azzal a szervezet az ébrenléttel, vagy ami még rosszabb, a szorongással vagy az álmatlansággal azonosítja az ágyat.”



Kontrolláld: Tölts egy órát pihenéssel a nappalidban (olvass, írj naplót, lélegezz mélyeket/lassan, csinálj yin vagy erősítő jógát, gyakorold a tudatosságot, fokozatosan engedd el az izmaid, vagy hallgass megnyugtató zenét, hogy lazíts egy kicsit, mielőtt tényleg ágyba kerülsz. Ez lehetővé teszi, hogy természetes módon álmosodj el, mondja Baker.







Még ha meg is fogadod ezeket a tanácsokat, előfordulhat, hogy továbbra is küszködni fogsz a hajnali 3 órai felébredésekkel. Ha ez lenne a helyzet, Baker szerint az ezeréves bárányszámolós módszer is tényleg működik, vagy megpróbálhatsz az ágyban álmodozni: Képzeld el, hogy álmaid helyszínén vagy, miközben mélyeket lélegzel.



Nem működik? Kelj fel az ágyból, ha már több mint 20 perce fekszel benne (hogy ne az ébrenléthez kapcsold), és próbálj meg olvasni, meditálni, vagy elindítani egy altatószerű számokat tartalmazó albumot. Aztán ha már kezdenek lecsukódni a szemeid, ugorj vissza az ágyba. Adj magadnak időt, és bízz a folyamatban – menni fog.