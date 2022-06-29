Hogyan hat az éghajlat a sportra egy sportoló és egy szakértő szerint?

Mi a közös egy kiváló természetvédelmi biológusban és egy legendás maratonfutóban? A környezet iránti szenvedélyük. Ebben a részben Jaclyn Byrer házigazda két különös perspektívát tár elénk, hogy elmeséljék a közös céljukat: a bolygó megőrzését a fejlődés érdekében. Először M. Sanjayan tudós, a Conservation International vezérigazgatója bemutatja a klímánk jelenlegi helyzetét. Elmagyarázza, hogy a sportolók – játsszanak vagy eddzenek akárhol – miért vannak kitéve a környezeti változásoknak, illetve beszél még az ételválasztásunk hatásairól, és a szebb jövő érdekében megtehető könnyű lépéseket is javasol. Ezek után a Nike egyik tősgyökeres sportolója, Joan Benoit Samuelson azt fogja részletezni, hogy az évtizedek óta való futás hogyan kényszerítette arra, hogy alkalmazkodjon a rossz légminőséghez és a kiszámíthatatlan időjáráshoz, és mindezek hogyan inspirálták arra, hogy helyi klímakezdeményezésekhez csatlakozzon. Mindketten reménytelien tekintenek a természethez való viszonyukra, és arra, hogyan tehetünk mindannyian a klímaváltozás ellen.