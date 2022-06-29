Hogyan hat az éghajlat a sportra egy sportoló és egy szakértő szerint?

Trained Podcast: verseny egy zöldebb jövőért
Coaching
M. Sanjayan biológus és Joan Benoit Samuelson maratonfutó elmagyarázza az éghajlat sportra gyakorolt hatásának múltját, jelenét és jövőjét.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Mi a közös egy kiváló természetvédelmi biológusban és egy legendás maratonfutóban? A környezet iránti szenvedélyük. Ebben a részben Jaclyn Byrer házigazda két különös perspektívát tár elénk, hogy elmeséljék a közös céljukat: a bolygó megőrzését a fejlődés érdekében. Először M. Sanjayan tudós, a Conservation International vezérigazgatója bemutatja a klímánk jelenlegi helyzetét. Elmagyarázza, hogy a sportolók – játsszanak vagy eddzenek akárhol – miért vannak kitéve a környezeti változásoknak, illetve beszél még az ételválasztásunk hatásairól, és a szebb jövő érdekében megtehető könnyű lépéseket is javasol. Ezek után a Nike egyik tősgyökeres sportolója, Joan Benoit Samuelson azt fogja részletezni, hogy az évtizedek óta való futás hogyan kényszerítette arra, hogy alkalmazkodjon a rossz légminőséghez és a kiszámíthatatlan időjáráshoz, és mindezek hogyan inspirálták arra, hogy helyi klímakezdeményezésekhez csatlakozzon. Mindketten reménytelien tekintenek a természethez való viszonyukra, és arra, hogyan tehetünk mindannyian a klímaváltozás ellen.
„Kik lennénk mi anélkül a környezet nélkül, amelyet szeretünk, amelytől függünk, és amely helyszínt biztosít arra, hogy szabadon sportolhassunk?”
Joan Benoit Samuelson
Nike-futó és környezetvédelmi aktivista
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.