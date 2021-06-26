Lewis Howes író elmondja, hogyan győzd le a legnagyobb félelmeidet

Számos készséget elsajátítottunk az iskolában, de van egy fontos téma, amely valószínűleg nem szerepelt a tantervben: hogy hogyan kezeljük az érzéseinket. Ezért amikor az életben igazán kemény lapot húzunk – Lewis Howes például szexuális erőszak áldozata volt, a testvérét börtönbe csukták, egy sérülés pedig véget vetett focikarrierjének – nem tudjuk, hogyan birkózzunk meg vele, nemhogy még sikeresek is legyünk közben. Miután néhány intenzív pillanatig a nővére kanapéján duzzogott, Howes úgy döntött, hogy szembenéz legnagyobb félelmeivel (a fent említett érzésekkel), és mer sebezhető lenni. Howes, aki azóta egy népszerű podcast házigazdája, egy bestseller szerzője, business coach és az USA kézilabda-válogatottjának tagja, küldetésének érzi, hogy segítsen másoknak elérni a kiválóságot azáltal, hogy szembenéznek azzal, amitől félnek. Ebben az epizódban a multitálentum arról mesél Ryan Flahertynek, a Nike teljesítményért felelős főigazgatójának, hogyan fejlesztette mentális és fizikális egészségét azáltal, hogy dolgozott a szégyenérzetén és az identitásválságán, hogy a mentorainak köszönhetően hogyan vált az „élet sportolójává”. Tanácsai, mint például hogy írjunk listát a félelmeinkről, szabaduljunk meg a személyiségünket torzító maszkoktól (férfi hallgatóinkhoz van egy-két komoly szava ezzel kapcsolatban), és gondolkodjunk exponenciálisan, mindannyiunknak segíthet kitaposni saját utunkat az érzelmi intelligencia felé. Jobb később, mint soha.