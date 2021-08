Érezd magad jobban egy rossz éjszakai alvás után

SOHA



2. Ne vidd túlzásba a kávét.

Míg a frissen főzött kávé vagy tea általában rajta van a teendők listáján, küzd le a késztetést, hogy nagyobb adagot igyál egy rossz éjszaka után. A szokásosnál több koffein fogyasztása, különösen délután, növelheti az esélyét annak, hogy zsinórban második éjszaka is rosszul fogsz aludni, mondja Martin. „Valószínűleg jobban jársz, ha hagyod magad kifáradni, hogy időben el tudj aludni” – teszi hozzá.



2. Ne egyél túl későn.

Ha a vacsorát vagy a desszertet a lefekvés előtt nem sokkal fogyasztod, az megzavarhatja az alvást, méghozzá két módon. Először is „az emésztési zavarokat okozó ételek álmatlanságot válthatnak ki” – mondja Brundidge, majd hozzáteszi: másodszor pedig ha jóval naplemente után eszel, az megzavarhatja a cirkadián ritmusod, mivel ha azt az üzenetet küldöd a szervezetednek, hogy egyen és emésszen, akkor egyben azt is üzened neki, hogy még ne készüljön fel az alvásra. Ne fogyassz késő este olyan ételeket, amelyek gyomorégést, emésztési zavart vagy puffadást okozhatnak, mint például a fűszeres ételek vagy a tejtermékek, és lefekvés előtt legalább két órával már harapnivalót se egyél.



3. Ne táborozz le a kanapén.

Egyik percben még az esti filmet nézed, a másikban pedig már a kanapén horkolsz. Álomszerűen hangzik? Ne csináld! „Ott aludj el, ahol aludnod kell, vagyis ágyban, a hálószobában” – mondja Brundidge. Ha az alvást az ágyra korlátozod, az azt jelenti, hogy minden éjjel ugyanazt csinálod, az ismétlődő minta pedig pozitív megerősítést jelent az alvás szempontjából a jövőre nézve, magyarázza.



Arról is gondoskodj, hogy a hálószoba megfelelően legyen előkészítve az alvásra – végtére is nem véletlenül hívják hálószobának. „Kapcsold le a lámpákat és a tévét, és tartsd alacsonyan a hőmérsékletet” – javasolja. (A szakértők többsége 18 C°-ot javasol.) Igyekezz a szokott időben lefeküdni, hacsaknem már korábban ásítozol, és nehezen tartod nyitva a szemed.



Jó éjszakát, szép álmokat.