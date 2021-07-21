Hogyan befolyásolja a futásod a borintás?

Kezdjünk azzal, hogy mit ne csinálj: Ne változtasd meg a természetes járásod csak azért, hogy elkerüld a rád jellemző borintást. Bár jó tudatosnak lenni a futás technikájával kapcsolatban, de egy bizonyos ponton a futás módja az, ahogyan futsz, és ha túlságosan a változtatásra koncentrálsz, akkor az tönkreteheti a futásodat – mondja Chris Bennett, a Nike Global Running részlegéért felelős főigazgatója, más néven Bennett edző.



Inkább fordítsd tekinteted a cipődre. A cipő változást hozhat a futásmechanikádban, illetve csökkentheti a sérülések kockázatát a járásmódod megváltoztatása nélkül. Ha a lábad hajlamos a túlborintásra (a gyakoribb probléma), inkább stabil cipőt válassz, mondja Welch. Az ilyen cipők keményebb középtalppal rendelkeznek a lábfej lábboltozati részén és nagyobb tartást adnak, így kevésbé valószínű, hogy a lábad erőteljesen megdől. Az alulpronáltaknak olyan cipők kellenek, amelyek több párnázást és erőhatás-elnyelést biztosítanak, ezzel csökkentve a terheléses sérülések esélyét. Amíg a cipő kényelmes, nagyobb esélyed van a sérülések elkerülésére a British Journal of Sports Medicine folyóiratban megjelent értékelés szerint.



A cipőn túl (amely egyébként nem fogja megoldani a borintás problémáját) a láb izmainak erősítése (próbáld ki a nagylábujjemelést), illetve a lábfej és a boka mozgékonyságának fejlesztése (a vádlik szivacshengerezésével) mérsékelheti a problémát, mondja Welch.



Ideális esetben idővel természetesebb futóvá fogsz válni. Ha mégsem – de nem sérülsz meg ismétlődően – akkor se aggódj. Maradj nyugodt, és folytasd tovább – tudatosan.