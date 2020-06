Hogyan befolyásolja a futásod a borintás?

A pronáció nem rossz dolog: mindannyiunknak szüksége van rá egy bizonyos mértékben. Amikor valaki fut, a láb természetes módon egy pronált helyzetbe dől minden egyes lépésnél. Ahogy a lábfej elrugaszkodik a talajtól, szupinált pozícióba dől kifelé, magyarázza Kate VanDamme, a New York-i Egyetem Egészségügyi Sportteljesítményi Központjának gyógyornásza és ortopéd klinikai specialistája. Ez a természetes dőlés adja a lábfej ruganyosságát, és ettől tudunk navigálni egyenetlen terepen is, mondja Lee Welch, a futók alsó végtagjainak sérüléseire szakosodott fizikoterápiás orvos és a The Running PTs társlapítója. Szerinte a legfontosabb, hogy „ez a testünknek egy módszere az erőhatások elnyelésére, így nem okozunk magunknak sérülést”.



És a futás során rengeteg az erőhatás. A lábfej minden egyes földnek csapódása körülbelül a testsúly hatszorosának megfelelő erőhatást jelent. A túl- vagy alulpronáció meggátolhatja a testet ennek az erőhatásnak az elosztásában, ami egy sor sérülést eredményezhet.



Például ha a lábfej befelé dől, a combcsont és a sípcsont is többet forog belül, mondja Welch. A nagy lábujjban vagy első lábközépcsontban létrejövő kiegyensúlyozatlanság talpi bőnygyulladást, IT-szalaghúzódást, piriformis szindrómát, térd- vagy sípcsont körüli fájdalmakat okozhat, teszi hozzá.