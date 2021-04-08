Hogyan maradhatunk a jelenben? Graham Betchart sportpszichológustól megtudhatjuk

Olykor előfordul a sportban – mint ahogy az életben is –, hogy agyban öt perccel ezelőtt járunk, vagy olyasvalamiért aggódunk, ami még meg sem történt. Graham Betchart író, sportpszichológus és mentális teljesítményre specializálódott edző szerint, aki az NBA legjobb játékosainak edzőjeként is dolgozott, az választja el a pusztán jó játékosokat a nagyszerű játékosoktól, hogy mennyire képesek a jelen pillanatban maradni. A „Trained” podcast legújabb részében Betchart és Ryan Flaherty, a Nike teljesítményért felelős főigazgatója arról beszélgetnek, hogy ugyanúgy, ahogy a testünket edzéssel erősebbé, gyorsabbá vagy mozgékonyabbá tudjuk tenni, az elménket is edzeni tudjuk arra, hogy mindig visszatérjen a jelenbe, „két lábbal a földön”. Megoszt olyan gyors meditációs technikákat, amelyeket mindannyian alkalmazhatunk a jobb összpontosítás érdekében. Elárulja, hogy melyik az egyetlen statisztika, ami igazán számít, valamint elmagyarázza, hogy miért kell elengednünk a győzni akarást, ha tényleg nyerni akarunk.