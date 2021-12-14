Gloves Not Gunz: több mint bokszklub

A dél-londoni Croydonban eldugott kis bokszklub életet megváltozató hatással van azokra a gyerekekre, akik szeretnének tiszta lappal kezdeni. A hely korlátozott, izzadt és kérlelhetetlen a közeg, de a cél tagadhatatlanul látszik: életeket tesz jobbá mindez. A 2017 elején Adam Ballard és Ben Eckett által alapított Glovez Not Gunz abból az elhatározásukból született meg, hogy megváltoztassák a környéket, miután fiatalok egy sor bűncselekményt követtek el ott.



A Glovez Not Gunz mindenkit szívesen lát. Különböző iskolákból és környékekről érkező, különböző problémával küzdő gyerekek járnak ide. Tudnak az esetleg köztük lévő feszültségekről, de a bejáratnál hagyják őket. Ez a tér a szórakozás helye, hogy valami újat élvezzenek és lazíthassanak azok, akik lejönnek. A közösség tagjai minden kis győzelmet elismernek és megünneplnek.



A dél-londoni gyerekek mindennapi életének nehézségei kezelhetőbbé válnak, amikor súlyt emelnek, köröket futnak, és légzéstechnikákat sajátítanak el. Mindez segít nekik, hogy egyensúlyba kerüljön az energiájuk, és ez a nyugalom érzéséhez vezet.