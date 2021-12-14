Gloves Not Gunz: több mint bokszklub

Gloves Not Gunz: több mint klub
Közösség
Sohasem késő alapjaiban megváltoztatni az életed – nem számít, hogy miken mentél keresztül. Ismerd meg a bokszklubot, amely London fiataljait a sport segítségével hozza össze.
A dél-londoni Croydonban eldugott kis bokszklub életet megváltozató hatással van azokra a gyerekekre, akik szeretnének tiszta lappal kezdeni. A hely korlátozott, izzadt és kérlelhetetlen a közeg, de a cél tagadhatatlanul látszik: életeket tesz jobbá mindez. A 2017 elején Adam Ballard és Ben Eckett által alapított Glovez Not Gunz abból az elhatározásukból született meg, hogy megváltoztassák a környéket, miután fiatalok egy sor bűncselekményt követtek el ott.
A Glovez Not Gunz mindenkit szívesen lát. Különböző iskolákból és környékekről érkező, különböző problémával küzdő gyerekek járnak ide. Tudnak az esetleg köztük lévő feszültségekről, de a bejáratnál hagyják őket. Ez a tér a szórakozás helye, hogy valami újat élvezzenek és lazíthassanak azok, akik lejönnek. A közösség tagjai minden kis győzelmet elismernek és megünneplnek.
A dél-londoni gyerekek mindennapi életének nehézségei kezelhetőbbé válnak, amikor súlyt emelnek, köröket futnak, és légzéstechnikákat sajátítanak el. Mindez segít nekik, hogy egyensúlyba kerüljön az energiájuk, és ez a nyugalom érzéséhez vezet.
„A boksz elsöprő hatással volt az életemre. Azt mondanám, hogy teljesen megváltoztatta azt, ahogyan a dolgokra tekintek. Pozitívabb lettem, nagyobb az önbizalmam, és határozottan nagyobb lett az önmagamba vetett hitem, amióta bokszolni kezdtem.”
A Crew Love-nak ebben az epizódjában közelebbről is megismerjük Precieux Nokát és a többi tagot, akik ennek a csodálatos szervezetnek célt adnak, és megtudjuk, hogyan változtatják meg az életeket a boksz elsajátításával járó kihívások.
Szöveg: Liz Baldwin
Képek: Lauren Maccabee
Animáció: Alice Issac
Film: Ramone Anderson, Jake Gabby