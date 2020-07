A legjobb erőnléti gyakorlatok, amelyektől minden futás jobban megy

Az egyszerű változás

Csinálj fordított kitöréseket.



Ez az alapvető erőnlétfejlesztő mozdulat számtalan jótékony hatással bír a futok számára. „A kitörés fejleszti az egyensúlyérzéket, ami a futóformádat is javítani fogja” – mondja Bennett. A gyakorlat közben a törzs stabilizálja a testtartást, ami erősíti az egyenes hasizmokat, a ferde hasizmokat és a deréktáji izmokat. „Maga a kitörés pedig megdolgozza a farizmokat, a négyfejű combizmokat és a combhajlító izmokat, amelyek mind részt vesznek abban, hogy előre vigyenek futás közben, és segítik megtámasztani és stabilizálni a térdet.”



Ez a mozdulat ráadásul hasonlít a futómozgásra. (Képzeld el a futást lassított felvételben: minden egyes elrugaszkodás olyan, mint egy minikitörés.) Ráadásul, mivel egyszerre csak az egyik lábadat használod, észre tudod venni a bal és a jobb oldalad közötti izomegyenlőtlenségeket – mondja Bennett. Ki fog derülni például, hogy ha a gyengébb oldaladon kell még csinálnod pár extra ismétlést, vagy hogy melyik merev részt érdemes később szivacshengerezni.



De mi a fő oka annak, hogy a hátrafelé végzett kitörés hasznosabb, mint a normál kitörés? Könnyebb közben megtartani a helyes testtartást. Az előrefelé végzett kitörésnél az emberek gyakran hagyják, hogy a térd a boka elé csússzon, amivel nyomást helyeznek az elöl lévő térdre – mondja Bennett. Ez azonban kevésbé fordul elő akkor, ha hátrafelé lépünk ki. (Ezt bizonyítékok is alátámasztják: készült egy koreai kutatás az előrefelé végzett, fordított és sétáló kitörésekről, amely során a kutatók azt tapasztalták, hogy a hátrafelé végzett kitörések esetén alacsonyabb a térdsérülés kockázata, és több izomrost aktiválódik a lábban.)



Fokozatosan vezesd be a fordított kitöréseket az erőnléti edzésnapokba, és kezdésként elég öt ismétlést csinálni lábanként. Bennett szerint először nem lesz nagy különbség, de egy hét után már megerősödsz, és azt tapasztalod, hogy 10-et is megtudsz csinálni. Ha már ez is könnyen megy, minden kitörést tarts ki 5 másodpercig.



Már ezt is elsajátítottad? Tarts a kezedben egykilós súlyzókat kitörés közben, és ha már az is gyerekjáték, emeld kétkilósra. „A fokozatos haladás sokkal hasznosabb, mint túl sokat csinálni túl hamar, és lesérülni közben” – mondja Bennett. „Az apró lépések is előrevisznek, még akkor is, ha éppen hátrafelé lépünk ki.”