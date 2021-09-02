Új győzelmek: Eliud Kipchoge
Sportolók*
Történelmi 1:59:40-es maratoni ideje még csak a kezdet volt. Eliud Kipchoge manapság arra használja emberfeletti teljesítményét, hogy az embereket világszerte arra inspirálja, hogy másként gondolkodjanak a bennük rejlő potenciálról.
Az edzőtáborban mindig a felső ágyon alszik. Imádja Kelly Clarkson zenéjét. És olyan világszintű mozgalmat indított, amely túlmutat a sporton. Eliud Kipchoge akkor vált legendává, amikor áttörte a kétórás bűvös határt a maratonfutásban. Hallgassuk meg, mit mesélnek a siker értelmét újradefiniáló legendáról azok, akik személyesen is jól ismerik.
Szerény hős
Amikor Gloria Kosgei, aki ügyvédként dolgozik Eliud Kipchoge szülővárosában, a kenyai Eldoretben, először találkozott a legendás maratonfutóval, a bajnok olyasmit tett, amivel alaposan meglepte: bemutatkozott.
„Az első találkozásunkkor rendkívül közvetlen volt. Azt mondta: »Szia Gloria, Eliud vagyok.« Bemutatkozott. Ki ne ismerné Eliudot?” – kérdezi nevetve.
Gloria azóta Kipchoge jó barátja lett, és csak megerősíteni tudja a futó szerénységéről szóló beszámolókat: olyan tulajdonság ez, amelyért a hazájában és külföldön egyaránt tisztelik.
„Mindenki a szerénységéről beszél” – mondja Gloria. „Kenya sok nagyszerű sportolóval büszkélkedhet, de az ilyen kiváló és ennyire szerény sportolók ritkák. Nem kér különleges bánásmódot, ugyanúgy beáll a sorba, mint a többiek. Kivételes sportoló, de nem tartja különlegesnek önmagát. Azt szokta mondani: »Eliud vagyok. Ez minden.«”
„Kivételes sportoló, de nem tartja különlegesnek önmagát. Azt szokta mondani: »Eliud vagyok. Ez minden.«”
Richard Cheruiyot, Kipchoge ügyvédje ismeri őt a legrégebben. Richard, aki szintén Eldoretben él, már több mint 20 éve áll szoros kapcsolatban Eliuddal, és azt meséli, hogy sikerei ellenére Kipchoge hozzáállása nem változott, mint ahogyan alvási szokásai sem.
„Régen, amikor még ismeretlen volt, a kenyai Kaptagatba járt atlétikai táborba. Azóta világbajnok lett, de még mindig eljár a táborba, és egy emeletes ágy felső szintjén alszik. És nem talál ebben semmi kivetnivalót” – mondja Richard, aki láthatólag megdöbbentőnek találja kliense és barátja viselkedését.
„A táboron kívül egyfajta mágnesként vonza az embereket a népszerűsége miatt. Mindenki köréje gyűlik, és kérdéseket tesznek fel neki, vagy szelfiket kérnek, de még sohasem láttam, hogy bárkit visszautasított volna.”
A következetesség tesz királlyá
Kipchogének van egy másik tulajdonsága is, amely inspirálóan hat az ismerőseire: törhetetlen fegyelme. Emilie Mullier Charrier berlini ingatlanügynök és maratonfutó a 2018-as berlini maraton alkalmával ismerte meg Kipchogét, és azt meséli, hogy a találkozás arra motiválta, hogy még komolyabban eddzen, aminek eredményeként egy órával javította maratoni idejét. Az új mentalitás előnyeit azonban bőven az edzésen kívül is érzi.
„Eluid nagy hatással volt rám” – mondja Emilie. „Ha az ember látja a fegyelmét, a következetességét és a futás iránti eltökéltségét, követni akarja benne. A szakmai életemben is alkalmazom a futáshoz való hozzáállását: hogy mindig legyen egy tervem, programom, és minden nap a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam, még akkor is, ha nem vagyok jól. Én is szeretném mindig a legjobb formámat adni, és minden nap jobbnak lenni épp úgy, mint ő.”
A Las Vegasban kölcsönügyintézéssel foglalkozó Usila Koech szintén Kipchoge lelkes követői közé tartozik. Usila családja több mint 30 éve van jó barátságban Patrick Sanggal, Kipchoge edzőjével. A két fia futó, és Emilie-hez hasonlóan ők is a magukévá tették Kipchoge filozófiáját.
„2019-ben az egész családdal Kenyába látogattunk, és jeleztük, hogy szeretnénk találkozni vele, bár tudtuk, hogy éppen arra készül, hogy két órán belül fussa a maratont Bécsben. Időben érkezett a találkozóra, és osztatlan figyelmet szentelt nekünk. Széles mosollyal és szívélyes öleléssel köszöntötte a fiúkat. Elmesélte nekik a történetét, és őszintén megkérdezte tőlük, hogy mik az álmaik, majd azt mondta: „Bármire is vágytok, meg fogjátok csinálni. Csak fegyelmezettnek kell lenni. Következetesnek kell lenni. És keményen kell dolgozni.”
Elmesélte nekik a történetét, és őszintén megkérdezte tőlük, hogy mik az álmaik, majd azt mondta: „Bármire is vágytok, meg fogjátok csinálni. Csak fegyelmezettnek kell lenni. Következetesnek kell lenni.”
A Koech család egy kép erejéig pózolt is Kipchogéval aznap. Hónapokkal később ott szurkoltak neki a tömegben Bécsben, amikor történelmi maratonját futotta. Az akkori élmény, valamint a verseny előtti beszélgetésük Kipchogével mély benyomást tett Usila fiaira.
„Eliud megváltoztatta mindazt, amit a világról gondolnak” – meséli Usila. „A családban van egy állandó szófordulat: »Mit tenne most Jézus?« Mi viszont azt mondjuk: »Mit tenne most Eliud?« Azért mondjuk ezt, mert az ember nem válik kivételessé úgy, hogy középszerű dolgokat tesz. A kivételessé váláshoz végtelen fegyelem és következetesség kell.”
Inspiráló erő
Kipchoge sikerhez való hozzáállása azért inspiráló, mert úgy érzi az ember, hogy bármilyen kitűzött célt elérhet. Madhvi Dalal, walesi születésű gyógyszerész és egy Nairobiban lévő, időszakos szegénység ellen küzdő nonprofit szervezet alapítója első kézből tanúja lehetett Kipchoge varázserejének, amikor a futó önkéntesként segítette Madhvi munkáját Kenya Szamburu megyéjében.
„A gyermekházasság és a korai terhesség gyakori az országnak ebben a részében” – mondja Madhvi. „A menstruációs higiéniáról és a szexuális jogokról tanítom a lányokat. Kipchoge azonban még többet tanított nekik. Azt mondta, hogy »az N-vitamin a Nemet mondáshoz való jog. Ez pedig fontosabb, mint bármelyik másik vitamin. Jogotok van nemet mondani.« Azt is hozzátette, hogy »a legjobb barátotok a könyvek«. Ez sok lány számára emlékezetes volt. Két hónappal később, ha valaki megkérdezte tőlük, hogy mit szeretnének csinálni, ha felnőnek, azt mondták, hogy mérnökök, pilóták stb. szeretnének lenni. Eluid reményt adott nekik.”
Míg a Kipchogéval való találkozás után Madhvi lányai jövőbeli pályafutásukról álmodoztak, Elijah „Eljay” Mutua, Nairobiban élő graffitiművész példaképének tartja a futót, aki folyamatosan inspirálja művészetét.
„Kipchoge inspirált arra, hogy higgyek benne, hogy megállíthatatlan lehetek” – jelenti ki Eljay. „A legnagyobb lecke, amit tanultam, az az, hogy maradjak hű magamhoz, bármi is történjék. A személyiségünk mindig megmutatkozik a munkánkban. Olyan ez, mint az aláírás. Így aztán ha megtaláljuk önmagunkat, minden máshoz is meglesz a kulcs.”
„Kipchoge inspirált arra, hogy higgyek benne, hogy megállíthatatlan lehetek.”
A valódi örökség
Eldorettől Las Vegasig Eliud nemcsak rekordokat dönt, hanem a céljaik elérésére is inspirál másokat, erőt adva a küzdelemhez. Legyen szó egyéni csúcsról, új célokról vagy egy szebb jövőről, Kipchoge megváltoztatta ezeknek az embereknek az életét – segített nekik legyőzni saját akadályaikat, és elérni egyéni céljaikat.
Kipchoge valódi öröksége ez a globális közösség, melynek tagjai hisznek saját határtalan erejükben, ez az örökség pedig az aranyérmeinél, az emberfeletti sebességénél és a dobogón töltött ragyogó pillanatainál is maradandóbb. Interjúnk vége felé Usila Koech – a hölgy, akinek egész családja aszerint él, hogy „Mit tenne most Eliud?” – megfogalmazza ennek az örökségnek a lényegét.
„Szerintem az a küldetése – és ebben szívem mélyéből hiszek –, hogy sokkal jobb hellyé tegye a világot az utána jövők számára.”
Falfestmény: Elijah „Eljay” Mutua
Fotók: Kyle Weeks és Chris Anderson