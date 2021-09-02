Új győzelmek

Amikor Gloria Kosgei, aki ügyvédként dolgozik Eliud Kipchoge szülővárosában, a kenyai Eldoretben, először találkozott a legendás maratonfutóval, a bajnok olyasmit tett, amivel alaposan meglepte: bemutatkozott.

„Az első találkozásunkkor rendkívül közvetlen volt. Azt mondta: »Szia Gloria, Eliud vagyok.« Bemutatkozott. Ki ne ismerné Eliudot?” – kérdezi nevetve.

Gloria azóta Kipchoge jó barátja lett, és csak megerősíteni tudja a futó szerénységéről szóló beszámolókat: olyan tulajdonság ez, amelyért a hazájában és külföldön egyaránt tisztelik.

„Mindenki a szerénységéről beszél” – mondja Gloria. „Kenya sok nagyszerű sportolóval büszkélkedhet, de az ilyen kiváló és ennyire szerény sportolók ritkák. Nem kér különleges bánásmódot, ugyanúgy beáll a sorba, mint a többiek. Kivételes sportoló, de nem tartja különlegesnek önmagát. Azt szokta mondani: »Eliud vagyok. Ez minden.«”