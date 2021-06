Hogyan térj vissza egy nagy vereség után?

Válasz:

Kedves CÉL! A vereség valóban fájdalmas, de én inkább veszítek, mint hogy ne is játsszak.



Játékosként és edzőként is bőven volt már részem vereségben. 2015-ben úgy kezdtük meg a rájátszást a Princeton csapatával, hogy mi voltunk az NCAA bajnokságok történetének legmagasabban rangsorolt Ivy League-csapata, és az egyetlen veretlen csapat, a nők és a férfiak közül is, az 1. divíziós kosárlabdában.



Végül kiestünk a második körben. 18 000 néző szeme láttára. Ez fájt.



A meccs után azt mondtam a játékosaimnak az öltözőben, hogy „megértem, hogy most fáj. Nekem is fáj. De ez a fájdalom nem azt jelenti hogy kudarcot vallottunk, hanem hogy mindent beleadtunk.”



Igen, lehet, hogy veszítettél. Igen, van, hogy 1000 százalékot beleadsz, és mégis veszítesz. De tisztázzunk valamit: te nem vagy vesztes. Csak egy csapat nyerhet a végén, de nem csak egy csapat ad bele mindent. Ha mindent beleadsz, már győztes vagy.