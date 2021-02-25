Hogyan térj vissza egy nagy vereség után?

Úgyhogy mindent beleadtam, remélve, hogy neki éppen rossz napja lesz, nekem pedig pont hogy jó napom lesz. Nem így lett. Nem nyertem. De az ördögbe is, maga az, hogy egy olyan közönség előtt játszottam egy ilyen szintű ellenfél ellen, és vesztettem, sokkal jobb eredmény volt, mint együtt élni a megbánással, amit akkor éreztem volna, ha meg sem próbálom. És tudod, mi lett a vége? A következő évben visszatértem, és újra megnyertem a bajnokságot (a fenomén közben leérettségizett).



Egy másik dolog is volt, ami segített győzelemmé alakítani a vereséget: megbecsülni a pillanatot, megélni a fájdalmat, aztán elengedni azt. Visszatekinteni akkor kell, miután visszavonultunk, nem akkor, amikor még a céljainkat hajszoljuk. Márpedig én, a játékosaim és úgy általában a sportolók hajszolnak valamit. Vadászok vagyunk, és mindig hajtunk valamire.



A Twitteren gyakran használom az #inpursuit hashtaget. Ez a mantrám. De ez nem azt jelenti, hogy a következő győzelmet hajszolom, hanem azt, hogy a következő lehetőséget hajszolom. És időközben rájöttem, hogy minél keményebben dolgozunk, annál nagyobb lehetőségek kerülnek az utunkba.



Én óriási lehetőséget látok előtted: legyen ez az újjáépítés éve. A túlélés és az evolúció az alkalmazkodásról szól. Ezt Darwin mondta – nagyon szeretem ezt a mondást, és e szerint is élek. Nem azzal a gondolattal megyek bele az újjáépítés évébe, hogy „ez borzasztó lesz”, hanem azzal, hogy „hogyan fogok tudni alkalmazkodni?”