Egy az egy ellen: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

NC: Még 10 éve sincs, hogy magam mögött hagytam a középsulit, de amikor ott voltam, még akkor sem látthattál tőlük olyan mozdulatokat, mint most. Arike [Ogunbowale] is ilyen játékos. Az ő mozdulataira mindig azt mondtam, hogy „Istenem, annyira menő.” Most viszont mindenki ilyeneket csinál a középiskolában. Hihetetlenül ügyesek – látod, ahogy finomítják a játékukat, mely nem csupán az atletikusságról szól.



SF: Szerintem már most érezzük annak az előszelét, hogy milyen lesz a WNBA néhány éven belül. Ahogy Phee is mondta, magasabb szinten van a tehetség és a gyorsaság is a középiskolákban. Magasabbra ugranak és gyorsabban mozognak.



NC: Na meg a zsákolás! Manapság mindenki zsákol.



SF: Igen! Amikor mi voltunk középiskolában, csak én és Candace [Parker] zsákoltunk. A WNBA elkövetkezendő öt évében azonban biztos, hogy sokkal több lányt látunk majd zsákolni. Lenyűgöző! Napheesa minden meccsen megkér, hogy zsákoljak. Először is, túl sokat vesz ki belőlem. Hárman lógnak rajtam, és néha még ugrani sincs energiám.



NC: Akkor zsákolj a játék elején, amikor még friss vagy.



SF: Te aztán önző vagy! Látjátok, mivel kell itt megküzdenem? Senkire sem gondol, csak magára [nevet]. Az viszont tényleg biztos, hogy sokkal több atletikus és fiatal nő játszik, akik be fognak robbanni a következő öt évben. Nem hiszem, hogy az újoncoknak fenntartott 144 hely elég lesz a rengeteg feltörekvő tehetségnek. Alig várom, hogy hátradőlve nézzem, mert felettem aztán nem zsákolgatnak majd.