Egészséges étkezési tanácsok futóknak, amelyek be is válnak

Táplálkozz egészségesen, és jól fogod érezni magad. Történetesen mi tudjuk, hogy ez igaz. Bizonyítékunk is van rá: a jó tápanyagok pozitív változásokat idéznek elő a testben mikroszkopikus szinten.



Az elfogyasztott ételekben lévő tápanyagok táplálják a sejtek motorjaként funkcionáló mitokondriumokat. Ezek a mitokondriumok biztosítják a szervezet működését, beleértve a légzést, az alapvető hormonok termelését és az izmok mozgatását. „Minél jobb az étel minősége, annál több energiát tudunk termelni” – magyarázza Brian St. Pierre okleveles dietetikus, a profi és amatőr sportolók egészséges életvitelt oktató Precision Nutrition táplálkozásért felelős igazgatója.



„A teljes értékű gyümölcsök, zöldségek, fehérje és a minimálisan feldolgozott élelmiszer fogyasztása feltölt energiával, javítja a hangulatod, az alvásminőséget és a regenerálódást – folytatja St. Pierre. – Hosszú távon ezek a dolgok segítenek jobb futóvá válni.”



Noha észszerűen hangzik, mégis a legtöbben ott rontják el, hogy hozzászoktak a „tökéletesnek kell lennie” gondolkodásmódhoz. „Az emberek kemény, mindent vagy semmit módon közelítik meg az étrendeket – mondja St. Pierre. – Aztán elbukják, mert nem fenntartható.” Mégis mi fenntartható? Az apró, egészséges változások, amelyek könnyen szokásokká alakulnak.



„Folyamatként gondolj az étrendedre – javasolja St. Pierre. – Vagyis kérdezd meg magadtól: »Milyen táplálkozási döntéseket kell meghoznom ahhoz, hogy egy kicsivel jobb legyen, mint amit most csinálok?«” Ez talán csak eggyel kevesebb pohár üdítő naponta, vagy az ebéd utáni süti gyümölcsre cserélése. Változtass – folytatja St. Pierre –, majd hétről hétre tedd fel magadnak újra a kérdést.



„Még azelőtt hatalmas változásokat érsz el, mielőtt tudatosulna” – mondja. Olyanokat, amelyek nem egy nap alatt zajlanak le.