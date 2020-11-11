Tippek, amelyekre minden futónak szüksége van

A tipp, amelyre minden futónak szüksége van
Edzés
Végezd el ezt az egyszerű változtatást, hogy jobban élvezd a futást, hatékonyabban eddz, és megőrizd egészséged.
Hogyan utálhatod meg leggyorsabban kedvenc számodat? Ha újra, meg újra, meg újra, meg újra meghallgatod. Ugyanez a helyzet a futással is – mondja Chris Bennett, a Nike Running globális vezetőedzője
„Mi a szórakoztató abban, ha mindennap ugyanazt az 5 kilométert futod? Csak az jelent sikerélményt, hogy ismét lefutottad. A változatos, sokféle futástípusból álló edzések elengedhetetlenek ahhoz, hogy fenntartsák a motivációd.” És Derek Samuel hivatásos fizioterapeuta, a Nike Performance Council tagja szerint ez akkor is fontos, ha fejlődni szeretnél.
„Ha új lendületet keresel, próbálj kisebb lépésekben haladni, és meglátod, hogy jobban esik-e a mozgás – magyarázza. – Vagy próbáld meg, hogy nem rugaszkodsz el túl magasra. A fejed függőleges mozgástartománya nem haladhatja meg a 4–6 centimétert.” Derek Samuel szerint ezektől a változásoktól jobban érezheted magad, és egyre többször szeretnél majd futni.
„A legjobb az egészben, hogy a változatos edzésrutin az izmaidat és az elmédet is feltölti – mondja dr. Brett Kirby, a Nike Sport Research Lab emberi teljesítményt kutató tudósa. – Ha mindennap csak hotdogot ennénk, testünk nem jutna hozzá a más ételekben található tápanyagokhoz. Ha egészségesebb futó szeretnél lenni, változatosan és sokféleképpen kell táplálnod testedet.”
Az egyszerű változás
Következő futásod alkalmával próbálj ki valami újat!
Hogy mi ebben az izgalmas? Az, hogy ez bármi lehet. „Nem csak a távon vagy a tempón növelhetsz – magyarázza Bennett edző. – Fuss az ellenkező irányba, fuss terepen, vagy próbálj ki egy új zenelistát.”
Bennett edző szerint az apró változások hatékonysága abban rejlik, hogy más oldaláról tapasztalhatod meg a futást. És ez az, ami arra ösztönöz majd, hogy újra és újra és újra útnak indulj.
„Fuss az ellenkező irányba, fuss terepen, vagy próbálj ki egy új zenelistát.”
Chris Bennett
a Nike Running globális vezetőedzője
További tippek, amelyek segítenek a fejlődésben
01. Jegyezd le, mit csinálsz!
Már azelőtt érdemes átvariálni az edzésedet, mielőtt átsuhanna az agyadon a kérdés: Jaj, már megint ez? Chris Bennett azt javasolja, hogy minden alkalommal, amikor valami újdonságot próbálsz ki – gyorsabban futsz, új útvonalat választasz, vagy új távval próbálkozol –, írd le, hogy pontosan mit csináltál, és hogy ment az edzés. Változtass ismét, ha az új dolgok már könnyűnek vagy rutinszerűnek bizonyulnak.
02. Változtass a terepen!
Fuss erdei ösvényeken, homokban, füvön vagy köves-sziklás terepen. „Ez nemcsak változatossá teszi futásod – mondja Derek Samuel –, de izmaidat is másképp erősíti, illetve más izomcsoportokat erősít. A testedet sem egyféleképpen dolgoztatja meg, sőt, erősebbé is tesz.”
03. A számok helyett koncentrálj másra!
Nem kell sutba dobnod az órád, de ne nézegesd túl gyakran. Ha rendszerint zenével futsz, állítsd be a véletlenszerű lejátszást, hallgass új lejátszási listát, hallgass végig egy albumot az elejétől a végéig, vagy a változatosság kedvéért egyáltalán ne fuss zenével. „A legjobb, hogy ezek az apró változások nagymértékben befolyásolják a futásod élményét, ráadásul az újdonság erejével hatnak” – mondja Bennett edző.