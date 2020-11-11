Tippek, amelyekre minden futónak szüksége van

Hogyan utálhatod meg leggyorsabban kedvenc számodat? Ha újra, meg újra, meg újra, meg újra meghallgatod. Ugyanez a helyzet a futással is – mondja Chris Bennett, a Nike Running globális vezetőedzője



„Mi a szórakoztató abban, ha mindennap ugyanazt az 5 kilométert futod? Csak az jelent sikerélményt, hogy ismét lefutottad. A változatos, sokféle futástípusból álló edzések elengedhetetlenek ahhoz, hogy fenntartsák a motivációd.” És Derek Samuel hivatásos fizioterapeuta, a Nike Performance Council tagja szerint ez akkor is fontos, ha fejlődni szeretnél.



„Ha új lendületet keresel, próbálj kisebb lépésekben haladni, és meglátod, hogy jobban esik-e a mozgás – magyarázza. – Vagy próbáld meg, hogy nem rugaszkodsz el túl magasra. A fejed függőleges mozgástartománya nem haladhatja meg a 4–6 centimétert.” Derek Samuel szerint ezektől a változásoktól jobban érezheted magad, és egyre többször szeretnél majd futni.



„A legjobb az egészben, hogy a változatos edzésrutin az izmaidat és az elmédet is feltölti – mondja dr. Brett Kirby, a Nike Sport Research Lab emberi teljesítményt kutató tudósa. – Ha mindennap csak hotdogot ennénk, testünk nem jutna hozzá a más ételekben található tápanyagokhoz. Ha egészségesebb futó szeretnél lenni, változatosan és sokféleképpen kell táplálnod testedet.”