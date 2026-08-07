Edzés a menstruáció alatt. FNTK

Az úszás, a jóga és a túledzés hatása a menstruációra
Üdvözlünk a Fel nem tett kérdésekben, ahol megválaszolunk mindent, amit tudni akartál a menstruációs ciklus alatti edzésről.
Sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy mit szabad és mit nem, amikor menstruálsz, és hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket, amikor hasonló kérdéseket tesznek fel nekik. Az alábbiakban választ adunk ezekre a kérdésekre.
1) Kitarthatok pózokat fordított jógatesthelyzetben a menstruáció alatt?
2) Úszhatok, amikor megvan?
3) Elmaradhat a menstruációm az edzés miatt?
1. Mi az igazság a fordított jógatesthelyzetek és a menstruáció kapcsolatáról?
Bevállaljunk-e fordított testhelyzetet menstruáció közben vagy sem? A jóga világában ez nagy kérdés. Először is tisztázzuk, hogy a fordított testhelyzetek azok, amikor a méh teljesen a feje tetejére áll. Ilyen például a fejenállás, a gyertya, az eke és a kerékállás. Lássuk a részleteket!
Szabad/nem szabad?
Talán hallottad már, hogy a jógaoktatód azt az utasítást adja a csoportnak, hogy „ha menstruálsz, csak pihenj meg gyermek pózban”, mivel sok jógi úgy hiszi, hogy ha fordított testhelyzetben vagy a menstruációd alatt, azzal megfordítod a vérzés természetes folyamát. Ennek az az oka, hogy a jógában a menstruációt apánának tartják (az apána azt jelenti, hogy a test energiaáramlása lefelé irányul), ami a méregtelenítés természetes formája.
De tényleg szükséges elkerülni a fordított testhelyzeteket? Fiziológiai szempontból valószínűleg nem okoznak problémát. Nincs arról konkrét bizonyíték, hogy a menstruáció alatt valóban kerülendők lennének a fordított testhelyzetek. A menstruációs vérzést a méh összehúzódásai indítják el, ezért a fejjel lefelé való gyakorlás nem zavarja meg a vérzést, vagy változtatja meg az irányát.
Ugyanakkor talán mégis érdemes óvatosabbnak lenni. Mint mindig, csináld azt, ami jól esik a testednek. A menstruációs ciklusok egyénenként, sőt, akár hónapról hónapra másként viselkednek, ezért nincs egységes válasz arra, hogy szabad-e vagy sem fordított testhelyzetes gyakorlatokat végezni. Egyesek megszédülhetnek ilyenkor, ezért lehet, hogy nekik nem esik jól. Ha bizonytalan vagy, változtass a pózon, vagy hagyd ki teljesen, és élvezd, hogy több időt tölthetsz gyermek pózban. Elvégre mit számít, ha havonta néhány nap nem állsz fejjel lefelé?
2. Úszhatok, amikor megvan?
Igen, abszolút. Nyugodtan menj be a vízbe. Nézzük meg ezt a kérdést részletesebben!
Valós a félelmed
Megértjük, hogy nem szívesen úszol, amikor megvan. Ha erősen vérzel, fennáll a szivárgás veszélye. De nem kell lemondanod a medencékben, a tavakban vagy az óceánban való úszásról, ha menstruálsz. Megnyugtató a tudat, hogy ha a legrosszabb esetben mégis kiszivárogna a vér, a vízben gyorsan felhígul, vagy semlegesíti az uszodákban használt vegyszer. Mintha nem is történt volna semmi! Bár a menstruációd nem szűnik meg úszás közben, a súlytalanság érzése és a tested úszás közbeni nyújtása enyhítheti a menstruációs görcsöket.
A megfelelő menstruációs kellékek
Tamponok, menstruációs kelyhek, menstruációs bugyik, egészségügyi betétek – bármit is választasz, magabiztosságot kell adnia, és úszás közben is meg kell állnia a helyét. Tehát ha tampont használsz, érdemes nagy nedvszívóképességűt választanod, mivel a medencevíz miatt a tampon kevésbé lesz képes felszívni a menstruációs vért. Érdemes továbbá úszás után kicserélni.
Ha a menstruációs kelyhet részesíted előnyben, érdemes kimosnod és visszahelyezned, mielőtt a medencébe mész. A kelyhek ugyanolyan jól működnek, mint a tamponok, és úszás közben a helyükön kell maradniuk. Jó hír a menstruációs fehérneműk rajongóinak, hogy van néhány olyan márka, amely úszódressz alatt viselhető menstruációs bugyikat árul. Végezetül pedig, ha inkább a betét híve vagy, akkor át kell gondolnod, mit használsz úszás közben, mivel a betéteket nem arra tervezték, hogy vízben viseld őket.
3. Elmaradhat a menstruációm, ha túlzásba viszem az edzést?
Talán már hallottál olyanról, hogy valakinek elmaradt a menstruációja a túlzott edzés miatt. Hogy is van ez?
Amikor elmarad a menstruációd
Valójában tévhit, hogy a menstruációd elmaradását önmagában a túlzásba vitt edzés okozná. Ha az edzésed intenzitásának megfelelően eszel, akkor nálad kevésbé valószínű, hogy ez a rendszertelenség kialakuljon. A menstruáció kimaradását a felhasznált és a bevitt energia egyenlőtlensége okozhatja.
A menstruációd gyakorisága és intenzitása információkkal szolgál arról, hogy mi zajlik éppen a szervezetedben. Ha nagyon intenzíven edzel és rendszertelenek a menstruációs ciklusaid, vagy el is maradnak, előfordulhat, hogy a szervezeted nem kapja meg a számára szükséges tápanyagokat.
Ez a következőképpen működik: ha nem eszel eleget, vagy nem eszel időben az edzés után, az energiád egyensúlya felborulhat. Emiatt kikapcsolhatnak a neuronok, amelyek így nem küldik a hormontermelésre felszólító jeleket, amelyek a reprodukciós rendszered működéséért felelnek. Ez a menstruációs ciklus zavarát vagy kimaradását okozza – ez három vagy több egymást követő menstruáció elmaradását jelenti. (Mintha derengene valami a biológiaórákról, nem?)
Tankolj fel
A rendszeres étkezés, az étkezések kihagyásának elkerülése és a teljes értékű élelmiszerek fogyasztása a legjobb módja annak, hogy feltöltődj energiával. Az olajos magvak, smoothie-k (legyen bennük bőven fehérje és egészséges zsírok), zabszeletek, banán, hummusz és zöldségek mind remek nassolnivalók. Szintén jót tesz, ha vacsorára teljes kiőrlésű gabonaféléket, édesburgonyát, babot és lencsét fogyasztasz. Ha a napi első dolgot az edzés, jó ötlet zabkásával kezdened, edzés után pedig dobj be egy minden jóval megpakolt smoothie-t. Bármi is válik be számodra, ne feledd, hogy a szervezeted minden edzés után igényli az energiapótlást!