Edzés a menstruáció alatt. FNTK

Szabad/nem szabad?

Talán hallottad már, hogy a jógaoktatód azt az utasítást adja a csoportnak, hogy „ha menstruálsz, csak pihenj meg gyermek pózban”, mivel sok jógi úgy hiszi, hogy ha fordított testhelyzetben vagy a menstruációd alatt, azzal megfordítod a vérzés természetes folyamát. Ennek az az oka, hogy a jógában a menstruációt apánának tartják (az apána azt jelenti, hogy a test energiaáramlása lefelé irányul), ami a méregtelenítés természetes formája.

De tényleg szükséges elkerülni a fordított testhelyzeteket? Fiziológiai szempontból valószínűleg nem okoznak problémát. Nincs arról konkrét bizonyíték, hogy a menstruáció alatt valóban kerülendők lennének a fordított testhelyzetek. A menstruációs vérzést a méh összehúzódásai indítják el, ezért a fejjel lefelé való gyakorlás nem zavarja meg a vérzést, vagy változtatja meg az irányát.

Ugyanakkor talán mégis érdemes óvatosabbnak lenni. Mint mindig, csináld azt, ami jól esik a testednek. A menstruációs ciklusok egyénenként, sőt, akár hónapról hónapra másként viselkednek, ezért nincs egységes válasz arra, hogy szabad-e vagy sem fordított testhelyzetes gyakorlatokat végezni. Egyesek megszédülhetnek ilyenkor, ezért lehet, hogy nekik nem esik jól. Ha bizonytalan vagy, változtass a pózon, vagy hagyd ki teljesen, és élvezd, hogy több időt tölthetsz gyermek pózban. Elvégre mit számít, ha havonta néhány nap nem állsz fejjel lefelé?