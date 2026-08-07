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Utolsó frissítés: 2026. augusztus 7.
Olvasási idő: 6 perc

Az úszás, a jóga és a túledzés hatása a menstruációra

Üdvözlünk a Fel nem tett kérdésekben, ahol megválaszolunk mindent, amit tudni akartál a menstruációs ciklus alatti edzésről.

Sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy mit szabad és mit nem, amikor menstruálsz, és hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket, amikor hasonló kérdéseket tesznek fel nekik. Az alábbiakban választ adunk ezekre a kérdésekre.

1) Kitarthatok pózokat fordított jógatesthelyzetben a menstruáció alatt?

2) Úszhatok, amikor megvan?

3) Elmaradhat a menstruációm az edzés miatt?

1. Mi az igazság a fordított jógatesthelyzetek és a menstruáció kapcsolatáról?

Bevállaljunk-e fordított testhelyzetet menstruáció közben vagy sem? A jóga világában ez nagy kérdés. Először is tisztázzuk, hogy a fordított testhelyzetek azok, amikor a méh teljesen a feje tetejére áll. Ilyen például a fejenállás, a gyertya, az eke és a kerékállás. Lássuk a részleteket!

Edzés a menstruáció alatt. FNTK

Szabad/nem szabad?

Talán hallottad már, hogy a jógaoktatód azt az utasítást adja a csoportnak, hogy „ha menstruálsz, csak pihenj meg gyermek pózban”, mivel sok jógi úgy hiszi, hogy ha fordított testhelyzetben vagy a menstruációd alatt, azzal megfordítod a vérzés természetes folyamát. Ennek az az oka, hogy a jógában a menstruációt apánának tartják (az apána azt jelenti, hogy a test energiaáramlása lefelé irányul), ami a méregtelenítés természetes formája.

De tényleg szükséges elkerülni a fordított testhelyzeteket? Fiziológiai szempontból valószínűleg nem okoznak problémát. Nincs arról konkrét bizonyíték, hogy a menstruáció alatt valóban kerülendők lennének a fordított testhelyzetek. A menstruációs vérzést a méh összehúzódásai indítják el, ezért a fejjel lefelé való gyakorlás nem zavarja meg a vérzést, vagy változtatja meg az irányát.

Ugyanakkor talán mégis érdemes óvatosabbnak lenni. Mint mindig, csináld azt, ami jól esik a testednek. A menstruációs ciklusok egyénenként, sőt, akár hónapról hónapra másként viselkednek, ezért nincs egységes válasz arra, hogy szabad-e vagy sem fordított testhelyzetes gyakorlatokat végezni. Egyesek megszédülhetnek ilyenkor, ezért lehet, hogy nekik nem esik jól. Ha bizonytalan vagy, változtass a pózon, vagy hagyd ki teljesen, és élvezd, hogy több időt tölthetsz gyermek pózban. Elvégre mit számít, ha havonta néhány nap nem állsz fejjel lefelé?

Edzés a menstruáció alatt. FNTK

2. Úszhatok, amikor megvan?

Igen, abszolút. Nyugodtan menj be a vízbe. Nézzük meg ezt a kérdést részletesebben!

Valós a félelmed

Megértjük, hogy nem szívesen úszol, amikor megvan. Ha erősen vérzel, fennáll a szivárgás veszélye. De nem kell lemondanod a medencékben, a tavakban vagy az óceánban való úszásról, ha menstruálsz. Megnyugtató a tudat, hogy ha a legrosszabb esetben mégis kiszivárogna a vér, a vízben gyorsan felhígul, vagy semlegesíti az uszodákban használt vegyszer. Mintha nem is történt volna semmi! Bár a menstruációd nem szűnik meg úszás közben, a súlytalanság érzése és a tested úszás közbeni nyújtása enyhítheti a menstruációs görcsöket.

A megfelelő menstruációs kellékek

Tamponok, menstruációs kelyhek, menstruációs bugyik, egészségügyi betétek – bármit is választasz, magabiztosságot kell adnia, és úszás közben is meg kell állnia a helyét. Tehát ha tampont használsz, érdemes nagy nedvszívóképességűt választanod, mivel a medencevíz miatt a tampon kevésbé lesz képes felszívni a menstruációs vért. Érdemes továbbá úszás után kicserélni.

Ha a menstruációs kelyhet részesíted előnyben, érdemes kimosnod és visszahelyezned, mielőtt a medencébe mész. A kelyhek ugyanolyan jól működnek, mint a tamponok, és úszás közben a helyükön kell maradniuk. Jó hír a menstruációs fehérneműk rajongóinak, hogy van néhány olyan márka, amely úszódressz alatt viselhető menstruációs bugyikat árul. Végezetül pedig, ha inkább a betét híve vagy, akkor át kell gondolnod, mit használsz úszás közben, mivel a betéteket nem arra tervezték, hogy vízben viseld őket.

Edzés a menstruáció alatt. FNTK

3. Elmaradhat a menstruációm, ha túlzásba viszem az edzést?

Talán már hallottál olyanról, hogy valakinek elmaradt a menstruációja a túlzott edzés miatt. Hogy is van ez?

Amikor elmarad a menstruációd

Valójában tévhit, hogy a menstruációd elmaradását önmagában a túlzásba vitt edzés okozná. Ha az edzésed intenzitásának megfelelően eszel, akkor nálad kevésbé valószínű, hogy ez a rendszertelenség kialakuljon. A menstruáció kimaradását a felhasznált és a bevitt energia egyenlőtlensége okozhatja.

A menstruációd gyakorisága és intenzitása információkkal szolgál arról, hogy mi zajlik éppen a szervezetedben. Ha nagyon intenzíven edzel és rendszertelenek a menstruációs ciklusaid, vagy el is maradnak, előfordulhat, hogy a szervezeted nem kapja meg a számára szükséges tápanyagokat.

Ez a következőképpen működik: ha nem eszel eleget, vagy nem eszel időben az edzés után, az energiád egyensúlya felborulhat. Emiatt kikapcsolhatnak a neuronok, amelyek így nem küldik a hormontermelésre felszólító jeleket, amelyek a reprodukciós rendszered működéséért felelnek. Ez a menstruációs ciklus zavarát vagy kimaradását okozza – ez három vagy több egymást követő menstruáció elmaradását jelenti. (Mintha derengene valami a biológiaórákról, nem?)

Tankolj fel

A rendszeres étkezés, az étkezések kihagyásának elkerülése és a teljes értékű élelmiszerek fogyasztása a legjobb módja annak, hogy feltöltődj energiával. Az olajos magvak, smoothie-k (legyen bennük bőven fehérje és egészséges zsírok), zabszeletek, banán, hummusz és zöldségek mind remek nassolnivalók. Szintén jót tesz, ha vacsorára teljes kiőrlésű gabonaféléket, édesburgonyát, babot és lencsét fogyasztasz. Ha a napi első dolgot az edzés, jó ötlet zabkásával kezdened, edzés után pedig dobj be egy minden jóval megpakolt smoothie-t. Bármi is válik be számodra, ne feledd, hogy a szervezeted minden edzés után igényli az energiapótlást!

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Eredeti közzététel: 2024. december 11.