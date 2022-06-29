Mi az öngondoskodás, és hogyan kell gyakorolni? Dr. Theresa Melito-Connerstől megtudhatjuk

A fürdőbombák és az arcmaszkok az adott pillanatban nagyszerű érzést nyújthatnak, de ezekkel csak az öngondoskodás felszínét karcolgatod. Az embereknek vannak olyan testi, szellemi és lelki szükségleteik, amelyeknek nincsenek is tudatában – mondja dr. Theresa Melito-Conners, és itt az ideje, hogy felfedjük ezeket. Akkor fedezte fel az öngondoskodást, mikor majdnem kiégett az egyik munkahelyén. Később ebből doktorált, majd elindította a „Dr. MC’s Self-Care Cabaret” weboldalt. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezetőnek enged bepillantást 10 olyan dologba, amelyek elengedhetetlenek a jóllét és a boldogság fokozásához. Dr. MC komoly beszélgetést folytat a munkánk és a magánéletünk közötti határok felállításáról, valamint arról, hogyan készítsük fel a következő generációt a sikeres öngondoskodás megvalósítására. Ráadásul dr. MC keresztülvezet minket az egyik híres irányított meditációján, így te magad is megérezheted, hogy már a legkisebb változtatások is milyen nagy hatást gyakorolhatnak.