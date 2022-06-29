Mi az öngondoskodás, és hogyan kell gyakorolni? Dr. Theresa Melito-Connerstől megtudhatjuk

Trained Podcast: Jeleskedj az öngondoskodásban dr. MC segítségével
Coaching
Az öngondoskodás nemcsak arról szól, hogy kényeztesd magad, hanem arról is, hogy az összes — testi, szellemi és lelki – szükségleted az első helyen álljon. Dr. MC elmondja, hogyan csináld.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
A fürdőbombák és az arcmaszkok az adott pillanatban nagyszerű érzést nyújthatnak, de ezekkel csak az öngondoskodás felszínét karcolgatod. Az embereknek vannak olyan testi, szellemi és lelki szükségleteik, amelyeknek nincsenek is tudatában – mondja dr. Theresa Melito-Conners, és itt az ideje, hogy felfedjük ezeket. Akkor fedezte fel az öngondoskodást, mikor majdnem kiégett az egyik munkahelyén. Később ebből doktorált, majd elindította a „Dr. MC’s Self-Care Cabaret” weboldalt. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezetőnek enged bepillantást 10 olyan dologba, amelyek elengedhetetlenek a jóllét és a boldogság fokozásához. Dr. MC komoly beszélgetést folytat a munkánk és a magánéletünk közötti határok felállításáról, valamint arról, hogyan készítsük fel a következő generációt a sikeres öngondoskodás megvalósítására. Ráadásul dr. MC keresztülvezet minket az egyik híres irányított meditációján, így te magad is megérezheted, hogy már a legkisebb változtatások is milyen nagy hatást gyakorolhatnak.
„Nem baj, ha kicsiben kezded. És ha csak egy kis változást vagy egy kis finomítást eszközölsz, idővel annak is komoly hatása lesz.”
dr. Theresa Melito-Conners
öngondoskodási szakértő és a Dr. MC’s Self-Care Cabaret alapítója
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.