Hogyan pihenjük ki magunkat? Dr. Saundra Dalton-Smith-től megtudhatjuk

A legtöbbünk azt a tanulságot vonja le a fáradtságból, hogy többet kell aludnunk. Dr. Saundra Dalton-Smith szerint azonban ez csupán a jéghegy csúcsa abban a tekintetben, hogy mit is jelent valójában a kipihentség. A Restorasis vállalatot megalapító belgyógyász kutatásain keresztül a pihenés hét típusát azonosította minden társadalmi-gazdasági, kulturális és faji határvonalon átívelően. Ebben az epizódban a házigazdához, Jaclyn Byrerhez csatlakozik, hogy alaposan bemutassa nekünk ezeket a pihenéstípusokat, valamint azt, hogy honnan tudhatjuk, hogy mindegyikből eleget kapunk-e. Akár fáradt sportoló, kimerült szülő vagy túlhajszolt alkalmazott vagy, dr. Dalton-Smith biztosít afelől, hogy pihentető gyakorlatai nem újabb tételt jelentenek a tennivalóink listáján, hanem olyan napi szokások, melyek mindannyiunknak segíthetnek optimalizálni életvitelünket, hogy a legjobb formánkat hozhassuk.