Dr Jud Brewer elárulja, hogyan alakít ki és tör meg szokásokat a tudatosság

Legyen szó a képernyő előtt töltött idő csökkentéséről vagy a túlzásba vitt cukorfogyasztás elleni küzdelemről, mindannyian tudjuk, milyen nehéz leszokni a káros szokásokról. Dr. Judson Brewer, a The Craving Mind című bestseller szerzője szerint ez nem annyira az akaraterőről, inkább a tudatosságról szól. Ebben az epizódban a Brown Egyetem Tudatossági Központjának kutatási és innovációs igazgatója beszélget Jaclyn Byrer műsorvezetővel, hogy elmagyarázza, mi történik az agyban, amikor szokásainkat megtörjük és kialakítjuk. Emellett megosztja a szokások feltérképezésének eszközeit, rövidítéseket és átfogalmazási technikákat, amelyek segítségével bárki eredményesebben irányíthatja a viselkedését – végérvényesen.