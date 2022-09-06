Dr Jud Brewer elárulja, hogyan alakít ki és tör meg szokásokat a tudatosság

Trained Podcast: Hagyj fel az egészségtelen szokásokkal Dr. Jud Brewer segítségével
Coaching
A viselkedésbeli változás az agyban kezdődik. Tanuld meg kiiktatni az egészségtelen szokásokat ennek a függőségekkel foglalkozó pszichiáternek a tudatossági tanácsaival.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Legyen szó a képernyő előtt töltött idő csökkentéséről vagy a túlzásba vitt cukorfogyasztás elleni küzdelemről, mindannyian tudjuk, milyen nehéz leszokni a káros szokásokról. Dr. Judson Brewer, a The Craving Mind című bestseller szerzője szerint ez nem annyira az akaraterőről, inkább a tudatosságról szól. Ebben az epizódban a Brown Egyetem Tudatossági Központjának kutatási és innovációs igazgatója beszélget Jaclyn Byrer műsorvezetővel, hogy elmagyarázza, mi történik az agyban, amikor szokásainkat megtörjük és kialakítjuk. Emellett megosztja a szokások feltérképezésének eszközeit, rövidítéseket és átfogalmazási technikákat, amelyek segítségével bárki eredményesebben irányíthatja a viselkedését – végérvényesen.
„Nem arról van szó, hogy mit kellene tennünk, hanem arról, hogy hallgassunk a testünkre. Amikor a testünkre hallgatunk, kizökkenünk az egészségtelen viselkedésből.”
Dr. Judson Brewer
függőséggel foglalkozó pszichiáter és neurológus
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.