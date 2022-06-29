DeMar DeRozan NBA-játékos a mentális egészség körüli stigma megszüntetéséről

DeMar DeRozan, az NBA egyik sztárja 2018 februárjában az egész világot megdöbbentve ezt tweetelte: „Szörnyen meggyötör a depresszió.” Bár az üzenetet hirtelen ötlettől vezérelve küldte el, jelentős következményei lettek a sportolókkal és a mentális egészéggel kapcsolatos stigmatizálásra. Ebben a részben DeMar arról beszélget a podcast házigazdájával, Jaclyn Byrerrel, hogy a depresszió felvállalása milyen hatással volt a sportágra, és hogyan tette fontosabbá a mentális egészség témáját. Mesél nehéz gyerekkora tanulságairól, arról, hogyan tette túl magát a veszteségeken a pályán, illetve az apja elvesztéséről. A sebezhetősége felvállalása a kosárlabdázásban és az életben egyaránt mentális előnyt hozott DeMar számára. Az ismertségét felhasználva most arra biztatja a többi sportolót, hogy nyíljanak meg, és az önszeretet, az öntudatosság és a magabiztosság fontosságára tanítja a következő generációt.