DeMar DeRozan NBA-játékos a mentális egészség körüli stigma megszüntetéséről

Trained podcast: Mondd el a történeted DeMar DeRozannal
Coaching
Amikor DeMar DeRozan elérte a töréspontot, ez hozzájárult ahhoz, hogy megszüntesse a sportolókkal és a mentális egészéggel kapcsolatos stigmát. Hallgasd meg a vele készült beszélgetést!
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
DeMar DeRozan, az NBA egyik sztárja 2018 februárjában az egész világot megdöbbentve ezt tweetelte: „Szörnyen meggyötör a depresszió.” Bár az üzenetet hirtelen ötlettől vezérelve küldte el, jelentős következményei lettek a sportolókkal és a mentális egészéggel kapcsolatos stigmatizálásra. Ebben a részben DeMar arról beszélget a podcast házigazdájával, Jaclyn Byrerrel, hogy a depresszió felvállalása milyen hatással volt a sportágra, és hogyan tette fontosabbá a mentális egészség témáját. Mesél nehéz gyerekkora tanulságairól, arról, hogyan tette túl magát a veszteségeken a pályán, illetve az apja elvesztéséről. A sebezhetősége felvállalása a kosárlabdázásban és az életben egyaránt mentális előnyt hozott DeMar számára. Az ismertségét felhasználva most arra biztatja a többi sportolót, hogy nyíljanak meg, és az önszeretet, az öntudatosság és a magabiztosság fontosságára tanítja a következő generációt.
„Az ember eljut, ameddig eljuthat, és szeretne maradandó nyomot hagyni a sportágon.”
DeMar DeRozan
Négyszeres NBA All-Star válogatott, a Chicago Bulls játékosa
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.