David Epstein író elárulja, miért érdemes diverzifikálni a készségeinket

Ha David Epstein-t, a „New York Times” nagysikerű íróját és tudományos sportriportert arról kérdeznénk, hogyan érez 2020 iránt, ilyesmi választ kapnánk: a megjósolhatatlan vagy „cudar” körülmények vezetnek növekedéshez — már ha képes vagy kihozni ezt a helyzetből. Ezzel a „Trained” epizóddal az ehhez szükséges készségeidet fejlesztheted. Ebben a részben Epstein a Nike teljesítményért felelős főigazgatójával és az elit sportolókat edző Nike Performance Council taggal, a házigazda Ryan Flahertyvel videócsetel. Epstein elmagyarázza, miért jobb több területen (sportok, készségek, témakörök) kevés tapasztalattal rendelkezni, mint csupán egyre specializálódni. Emellett kifejti, hogy miért nem lineáris vagy korfüggő a siker, valamint elmondja, mit kérdezzünk magunktól, hogy jobban kiteljesedhessünk, legyen szó akár az edzőtermi, vagy az azon kívüli életünkről.