David Epstein író elárulja, miért érdemes diverzifikálni a készségeinket

Trained Podcast: kombináld erősségeid David Epstein segítségével
Coaching
Tudd meg, hogyan válhatsz sikeresebbé az életben, ha több területen, sportágban és változatos készségek terén fejlődsz ahelyett, hogy csak egyre koncentrálnál.
A „trained” a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Ha David Epstein-t, a „New York Times” nagysikerű íróját és tudományos sportriportert arról kérdeznénk, hogyan érez 2020 iránt, ilyesmi választ kapnánk: a megjósolhatatlan vagy „cudar” körülmények vezetnek növekedéshez — már ha képes vagy kihozni ezt a helyzetből. Ezzel a „Trained” epizóddal az ehhez szükséges készségeidet fejlesztheted. Ebben a részben Epstein a Nike teljesítményért felelős főigazgatójával és az elit sportolókat edző Nike Performance Council taggal, a házigazda Ryan Flahertyvel videócsetel. Epstein elmagyarázza, miért jobb több területen (sportok, készségek, témakörök) kevés tapasztalattal rendelkezni, mint csupán egyre specializálódni. Emellett kifejti, hogy miért nem lineáris vagy korfüggő a siker, valamint elmondja, mit kérdezzünk magunktól, hogy jobban kiteljesedhessünk, legyen szó akár az edzőtermi, vagy az azon kívüli életünkről.
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Flahertynek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.