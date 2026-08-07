Családi játékútmutató

Fedezd fel családi játékútmutatónkat!
A játék veled kezdődik
A játék fontos szerepet játszik az aktív, egészséges élet megteremtésében, gyerekek és felnőttek esetében egyaránt. Ennek ellenére, ahogy felnövünk, a növekvő felelősség és a teendők hajlamosak ellepni minket, és nehezen találunk vissza gyermeki játékosságunkhoz.
A gyerekek fogékonyabbak a sportra és a mozgásra, ha közben használhatják a képzelőerejüket – itt az ideje, hogy újra felfedezzük a bennünk rejlő gyereket, hogy megértsük a saját gyerekeinket. Nézd meg szakértői játékútmutatónkat, amelyet a Playful Den játékossági szakértőjével, Emmával együttműködve állítottunk össze, hogy te, a családod és a barátaid könnyebben találjatok vissza a játékosságotokhoz.
Mire számíthatsz:
- Gyermekszakértő által összeállított játékútmutató, amellyel felfedezheted a mindennapok játékosságának igazi erejét.
- Szakmai tippek a családnak, négy könnyen követhető modulra osztva, hogy magasabb szintre emelhesd a játékot.
- Megtalálható a Nike alkalmazásban a könnyű elérhetőségért és használatért.
Mi az a játék?
Ha a szülők a játékot illetően példaképként tekintenek magukra, és megértik, hogy nekik is szükségük van a játékra, jó hatást gyakorol a gyerekeikkel való játékra is.
Mindannyian különbözőképpen játszunk
Ha a szülők elfogadják, hogy mindenki másképpen szeret játszani, és felismerik a saját és a gyerekeik játékos személyiségét, magabiztosabban tudják bátorítani a gyerekeiket, és könnyebben találnak hozzájuk illő elfoglaltságokat.
A játék, mint gondolkodásmód
Hogyan alakítsák át a szülők a gondolkodásmódjukat és a fizikai környezetüket ahhoz, hogy a játék minél természetesebb legyen a hétköznapokban – a spontaneitástól a játék új formáinak megismeréséig.
Folytasd a játékot
A szülők a tanultak és a cselekvések egy részét új szokásokká és gondolkodásmóddá alakíthatják, így folytatni tudják a megkezdett folyamatot. Felfedezhetik a család egyedi kultúráját, mielőtt a világ elé tárnák.
Benne vagy?
Tanítsd meg a gyerekeidnek a sport és a mozgás élvezetét a Nike alkalmazás játékprogramjaival.