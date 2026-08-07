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Utolsó frissítés: 2026. augusztus 7.
Olvasási idő: 3 perc

Fedezd fel családi játékútmutatónkat!

A játék veled kezdődik

A játék fontos szerepet játszik az aktív, egészséges élet megteremtésében, gyerekek és felnőttek esetében egyaránt. Ennek ellenére, ahogy felnövünk, a növekvő felelősség és a teendők hajlamosak ellepni minket, és nehezen találunk vissza gyermeki játékosságunkhoz.

A gyerekek fogékonyabbak a sportra és a mozgásra, ha közben használhatják a képzelőerejüket – itt az ideje, hogy újra felfedezzük a bennünk rejlő gyereket, hogy megértsük a saját gyerekeinket. Nézd meg szakértői játékútmutatónkat, amelyet a Playful Den játékossági szakértőjével, Emmával együttműködve állítottunk össze, hogy te, a családod és a barátaid könnyebben találjatok vissza a játékosságotokhoz.

Mire számíthatsz:

- Gyermekszakértő által összeállított játékútmutató, amellyel felfedezheted a mindennapok játékosságának igazi erejét.

- Szakmai tippek a családnak, négy könnyen követhető modulra osztva, hogy magasabb szintre emelhesd a játékot.

- Megtalálható a Nike alkalmazásban a könnyű elérhetőségért és használatért.

Mi az a játék?

Ha a szülők a játékot illetően példaképként tekintenek magukra, és megértik, hogy nekik is szükségük van a játékra, jó hatást gyakorol a gyerekeikkel való játékra is.

Családi játékútmutató

Mindannyian különbözőképpen játszunk

Ha a szülők elfogadják, hogy mindenki másképpen szeret játszani, és felismerik a saját és a gyerekeik játékos személyiségét, magabiztosabban tudják bátorítani a gyerekeiket, és könnyebben találnak hozzájuk illő elfoglaltságokat.

Családi játékútmutató

A játék, mint gondolkodásmód

Hogyan alakítsák át a szülők a gondolkodásmódjukat és a fizikai környezetüket ahhoz, hogy a játék minél természetesebb legyen a hétköznapokban – a spontaneitástól a játék új formáinak megismeréséig.

Családi játékútmutató

Folytasd a játékot

A szülők a tanultak és a cselekvések egy részét új szokásokká és gondolkodásmóddá alakíthatják, így folytatni tudják a megkezdett folyamatot. Felfedezhetik a család egyedi kultúráját, mielőtt a világ elé tárnák.

Családi játékútmutató

Benne vagy?

Tanítsd meg a gyerekeidnek a sport és a mozgás élvezetét a Nike alkalmazás játékprogramjaival.

Fedezd fel

Eredeti közzététel: 2024. november 15.