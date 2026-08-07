Családi játékútmutató

Fedezd fel családi játékútmutatónkat!

A játék fontos szerepet játszik az aktív, egészséges élet megteremtésében, gyerekek és felnőttek esetében egyaránt. Ennek ellenére, ahogy felnövünk, a növekvő felelősség és a teendők hajlamosak ellepni minket, és nehezen találunk vissza gyermeki játékosságunkhoz.

A gyerekek fogékonyabbak a sportra és a mozgásra, ha közben használhatják a képzelőerejüket – itt az ideje, hogy újra felfedezzük a bennünk rejlő gyereket, hogy megértsük a saját gyerekeinket. Nézd meg szakértői játékútmutatónkat, amelyet a Playful Den játékossági szakértőjével, Emmával együttműködve állítottunk össze, hogy te, a családod és a barátaid könnyebben találjatok vissza a játékosságotokhoz.

Mire számíthatsz:

- Gyermekszakértő által összeállított játékútmutató, amellyel felfedezheted a mindennapok játékosságának igazi erejét.

- Szakmai tippek a családnak, négy könnyen követhető modulra osztva, hogy magasabb szintre emelhesd a játékot.

- Megtalálható a Nike alkalmazásban a könnyű elérhetőségért és használatért.