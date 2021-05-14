Érd el a céljaidat Chandler Smith CrossFit-sportoló mentális edzéstippjeivel

Trained podcast: Nézz szembe a kihívásokkal Chandler Smith-szel
Coaching
A CrossFit-sztár megosztja velünk, hogyan teszi jobbá önmagát és sportágát.
A „Trained” a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Úgy tűnik, hogy a CrossFit-sztár Chandler Smith-nek mindene megvan: az izmok, a megmérettetésre kész hozzáállás – valamint a szellemiség, ahogy a sportágában az egyenlőségért kiállva próbál a fennálló helyzetre hatással lenni. De ez nem jelenti azt az Egyesült Államok hadseregének egykori katonája (az idei évtől!) számára, hogy ne lenne gyenge pontja, mint ahogy mindannyiunknak. Ebben a „Trained” epizódban a CrossFit legmagasabb szintű fekete sportolója csatlakozik a Nike teljesítményért felelős vezető igazgatójához, Ryan Flahertyhez, hogy útjára indítsák a 8. évadot. Elárulja, melyik a kedvenc gyorsétele, hogyan őrzi meg a nyugalmát stresszhelyzetben, és tanácsod ad, hogyan ismerjük fel a lehetőségeinket a sportban – és az életben.
„Amint elbízom magamat, megszűnök fejlődni,
ezért sosem engedhetem meg magamnak,
hogy eljussak oda.”
Chandler Smith
CrossFit-sportoló és az Egyesült Államok hadseregének egykori katonatisztje
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Flahertynek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.