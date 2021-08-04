A pálya mentén: Castel Volturno, Olaszország

Hirtelen zűrzavar támad. Egy közeli furgonból egy gyerekcsoport pattan ki, és szalad a pálya felé. Ők a helyi Tam Tam Kosárakadémia tagjai, akik minden körülmények között hazai terepüknek tekintik a pályát. A gazdag lakosok Castel Volturnóból történő kiköltözése óta eltelt években a környékre rengeteg bevándorló érkezett, sokan Nigériából, akik ott húzzák meg magukat, ahol tudják – néha ez a városszerte megtalálható, düledező épületeket jelenti. Az önkéntes és nonprofit akadémia, amelyet a helybéli Massimo Antonelli alapított, aki az edzéseket is tartja, a bevándorló gyerekek közösségének nyújt pozitív közeget és lehetőséget a növekedésre és fejlődésre. A pálya pedig emellett egyszerűen egy gyönyörű hely a kosarazáshoz. „Szeretek itt játszani, ahol hallani a hullámok hangját” – mondja a 12 éves Cinzia Orobor. „Itt, a tenger mellett frissebb a levegő.”