A Bunabhainneadar teniszpálya

A pálya azonban többről szól, mint csupán a teniszről. „Nagyon sok mindenre használjuk, amire nem is gondoltunk volna” – mondja Mike, aki amellett, hogy a Lawn Tennis Association okleveles edzője, képzett hathajóga-oktató is. Peggy pedig okleveles személyi edző és piláteszoktató, akinek specialitása az idősek mozgékonyságának fejlesztése. Amikor csak lehetséges, mind a ketten a tengerre néző, nyitott stúdiójukban tartanak órákat. A friss levegő és a csodálatos kilátás az elmét és a lelket is edzi, nem csak a testet. „Csodálatos látvány, ahogy színes matracok tarkítják a tájat, és megannyi láb leng a levegőben” – mondja Peggy.



A turisták az egész világból elutaznak ide, hogy megnézzék ezt az újdonságot, míg a helyiek a közösségi élményért jönnek. „Igazi látványossággá nőtte ki magát” – mondja Mike. „De még többet jelent számomra az, ha valaki egy órát utazik a sziget másik végéből, hogy az esőben is eljöjjön az órára” – teszi hozzá Peggy.