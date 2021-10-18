Útra készen: Nike Sole 2.0 x Össur futó művégtag

Képzeld el, ahogyan egy világklasszis sportoló ollóval és ragasztóval barkácsolja össze felszerelését a garázsban.

Bár őrültségnek tűnik, Sarah Reinertsen adaptív triatlonista pont ezt tette: lefűrészelte a cipők talpát, így rögtönözve tapadó felületet a futáshoz használt művégtagjára.

Amikor először látta Sarah ad hoc megoldását, Tobie Hatfield, a Nike egyik veterán innovátora és hajdani atlétikaedző elhatározta, hogy keres egy jobb megoldást. Az így létrejött Nike Sole 1.0 — az Össur márkájú futóvégtagokhoz készült gyorsan cserélhető tapadórendszer — világszerte megváltoztatta az adaptív sportolók számára a futást. A Nike Sole 1.0 lehetővé teszi, hogy másodpercek alatt frissre cseréljék az elkopott talpat.

Bármennyire is forradalmi volt az 1.0-s verzió, amikor innovációról van szó, sosem lehetünk elégedettek, ahogyan Tobie is fogalmaz a fenti filmben: „Soha nem mondhatjuk, hogy tökéletes terméket terveztünk”. Kilenc évvel később egy új sportolókból és innovátorokból álló csapat vette át a stafétabotot, és feszegette még tovább a határokat.

Nézd meg a Nike Sole 2.0 eredettörténetéről szóló filmet, majd olvasd el az alábbi szöveget, és fedezd fel, hogy a projekt vezetője, George Xanthos mit épített az alapokból.