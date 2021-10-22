A felhők felett: Kosárlabdapályák Hongkong tetőin

Melody Siu kisebb fejtöréssel nézett szembe az iskolában: a természettudományokat ugyanúgy szerette, mint a művészetet. Végül mindkettő mellett döntött. „Ha az ember megpróbálja elképzeli a jövőt, amelyben ez a két diszciplína egyesül, akkor természetes, hogy ez olyasvalamin keresztül tud megvalósulni, mint az építészet” – mondja a választott karrierútjáról.



Ma a hongkongi One Bite Design Studio vezető építészeti tervezőjeként Melody nap mint nap ötvözi a művészetet és a tudományt. Egy adott napon a legkülönfélébb köztéri projektek kerülhetnek az asztalára, a nyugodt teázóktól kezdve a nyüzsgő szállodai előtereken át a régió számos állami lakótelepén található tetőtéri kosárlabdapályáig.



Minden egyes megbízás sajátos szempontrendszerrel jár, így amikor Melody és csapata először vállalta el egy kosárlabdapálya újratervezését, tapasztalatból kellett tanulniuk. Most, hogy már négy ilyen projektet is elvégeztek, megállapítottak néhány működési alapszabályt. Gondolj ezekre úgy, mint a sportpályatervezők kézikönyvére:



Hosszú távra tervezünk. A közterületek esetében az esztétikum nem sokat jelent hosszú élettartam nélkül. „A megfelelő alapszínt kell kiválasztani a pályához, hogy ne karcolódjon vagy koszolódjon könnyen” – mondja Melody.





A közterületek esetében az esztétikum nem sokat jelent hosszú élettartam nélkül. „A megfelelő alapszínt kell kiválasztani a pályához, hogy ne karcolódjon vagy koszolódjon könnyen” – mondja Melody. Használjuk ki hatékonyan a szűk tereket. A kosárlabda olyan népszerű Hongkongban, hogy a játékosoknak gyakran akár egy órát is várniuk kell, hogy bejussanak egy meccsre. Minél több pályát tudunk elhelyezni egy játszótér alapterületén, annál többen tudnak játszani.





A kosárlabda olyan népszerű Hongkongban, hogy a játékosoknak gyakran akár egy órát is várniuk kell, hogy bejussanak egy meccsre. Minél több pályát tudunk elhelyezni egy játszótér alapterületén, annál többen tudnak játszani. Fogjunk össze a közösségekkel. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassuk ki belőlük, a sportpályákat az előírásoknak megfelelően kell kialakítani. Mivel Melody és csapata nem kosárlabda-szakértő, ezért olyan együttműködő partnereket kerestek, akik azok.





Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassuk ki belőlük, a sportpályákat az előírásoknak megfelelően kell kialakítani. Mivel Melody és csapata nem kosárlabda-szakértő, ezért olyan együttműködő partnereket kerestek, akik azok. Azzal dolgozunk, amink van. Egy meglévő struktúra átalakítása teljesen más kihívás, mint a nulláról kezdeni. A játék neve kreatív problémamegoldás és a korlátok elfogadása.



Nézd meg a fenti videót, és fedezd fel, hogyan dolgoznak együtt a helyi tervezők, sportolók és kosárlabda-rajongók Hongkong közösségi pályáinak újjáélesztésén. Az alábbiakban megnézheted a legfrissebb projektek – vagyis az izgalmas kosárlabdapályák – összefoglalását.