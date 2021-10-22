A felhők felett: Kosárlabdapályák Hongkong tetőin
Innováció
Esettanulmány arról, hogy az innovatív dizájn hogyan képes összekötni a generációkat, ösztönözni a közösségeket és többek számára is elérhetővé tenni a sportot.
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Melody Siu kisebb fejtöréssel nézett szembe az iskolában: a természettudományokat ugyanúgy szerette, mint a művészetet. Végül mindkettő mellett döntött. „Ha az ember megpróbálja elképzeli a jövőt, amelyben ez a két diszciplína egyesül, akkor természetes, hogy ez olyasvalamin keresztül tud megvalósulni, mint az építészet” – mondja a választott karrierútjáról.
Ma a hongkongi One Bite Design Studio vezető építészeti tervezőjeként Melody nap mint nap ötvözi a művészetet és a tudományt. Egy adott napon a legkülönfélébb köztéri projektek kerülhetnek az asztalára, a nyugodt teázóktól kezdve a nyüzsgő szállodai előtereken át a régió számos állami lakótelepén található tetőtéri kosárlabdapályáig.
Minden egyes megbízás sajátos szempontrendszerrel jár, így amikor Melody és csapata először vállalta el egy kosárlabdapálya újratervezését, tapasztalatból kellett tanulniuk. Most, hogy már négy ilyen projektet is elvégeztek, megállapítottak néhány működési alapszabályt. Gondolj ezekre úgy, mint a sportpályatervezők kézikönyvére:
- Hosszú távra tervezünk. A közterületek esetében az esztétikum nem sokat jelent hosszú élettartam nélkül. „A megfelelő alapszínt kell kiválasztani a pályához, hogy ne karcolódjon vagy koszolódjon könnyen” – mondja Melody.
- Használjuk ki hatékonyan a szűk tereket. A kosárlabda olyan népszerű Hongkongban, hogy a játékosoknak gyakran akár egy órát is várniuk kell, hogy bejussanak egy meccsre. Minél több pályát tudunk elhelyezni egy játszótér alapterületén, annál többen tudnak játszani.
- Fogjunk össze a közösségekkel. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassuk ki belőlük, a sportpályákat az előírásoknak megfelelően kell kialakítani. Mivel Melody és csapata nem kosárlabda-szakértő, ezért olyan együttműködő partnereket kerestek, akik azok.
- Azzal dolgozunk, amink van. Egy meglévő struktúra átalakítása teljesen más kihívás, mint a nulláról kezdeni. A játék neve kreatív problémamegoldás és a korlátok elfogadása.
Nézd meg a fenti videót, és fedezd fel, hogyan dolgoznak együtt a helyi tervezők, sportolók és kosárlabda-rajongók Hongkong közösségi pályáinak újjáélesztésén. Az alábbiakban megnézheted a legfrissebb projektek – vagyis az izgalmas kosárlabdapályák – összefoglalását.
A Kai Yip pálya — Az összefogás ereje
A csapatoknak nemcsak a pályán, hanem az életben is nagyobb esélyük van a győzelemre. Ez volt az első renovációs projekt, amely összehozta Melodyt és One Bite nevű tervezőcsapatát a SLAB, egy hongkongi kosárlabda-rajongókat tömörítő közösség tervezőivel. Az összefogást követően hatékonyan elosztották egymás között a felelősségi köröket: a SLAB szabta meg a vizuális elemek hangulatát a város éjszakai látképe által ihletett grafikákkal és színekkel, valamint ők feleltek a centerpálya megtervezéséért, míg a One Bite belevitte a már meglévő vizuális elemeket a szabadtéri játéktér kivitelezésébe, valamint ellátta az ügyes-bajos javítások projektirányítási feladatait – javításra szorult például a tető, amely lehetővé teszi, hogy a játékosok a régió esős évszakában is játszanak. Mindennek az eredménye egy olyan funkcionális műalkotás, amely több a részei egészénél.
Tsing Yi pálya — A helyiek büszkesége
„[A pályák] általában pirosak és zöldek itt Hongkongban, vagyis hagyományosak és egyhangúak” – mondja Melody a közösségi játékterek túlnyomó többségénél használt, egy kaptafára menő festésről. Ettől lesz a sokszínű, felújított Tsing Yi olyan szembeötlő. Bár a felújítás viszonylag egyszerű és kizárólag esztétikai jellegű volt, mégis az volt a csapat célja, hogy nagy hatást váltsanak ki a helyi kultúrát tökéletesen tükröző dizájnnyelv használatával: a formák Tsing Yi-sziget tájrajzát tükrözik, a színpalettát pedig a híres helyi hal ihlette. „Bízom benne, hogy a helyiek azonosulni tudnak vele, magukénak érzik majd, és még büszkék is lesznek rá” – mondja Melody, arra reagálva, hogy a dizájn látható a környékbeli lakások ablakából.
Siu Hei pálya – A kapcsolódás helye
Amikor a One Bite csapata először megvizsgálta a helyet, azt tapasztalták, hogy az osztott szintű létesítmény nemcsak lerobbant állapotban van, hanem el is van szigetelve, ugyanis korlátok kerítik el egymástól a felső és az alsó pályákat. Az első feladatuk tehát az volt, hogy funkcionális szempontból átalakítsák a teret, vagyis összenyissák a pályákat egy nagy lelátó segítségével, lehetővé téve, hogy a látogatók szabadon mozogjanak. Ezután arra fókuszáltak, hogy a tér többfunkciós és több generáció számára is élvezetes legyen. Mivel a pálya egy lakótelep tetején csücsül, melynek lakói különböző érdeklődésűek, és különböző korcsoportokból származnak, a tervezői csapat igyekezett maximálisan kihasználni a teret, hogy legyen hely egy sétaösvénynek, egy mászásra tervezett gumiabroncspályának és a kosárlabdapályáknak, sőt még egy „szabad játékra” szánt térnek is, amellyel kreatív mozgásra akarják ösztönözni a gyerekeket. Melody és a csapat biztosítani akarta, hogy a pályán lévő felfestések maximálisan megfeleljenek a szabályos játéknak, ezért konzultáltak a helyi ligát vezető szövetséggel, a Hong Kong Playground Associationnel, és gyakorlati tanácsot kértek tőlük.
Ming Tak pálya — A lányok játéktere
Hongkong zsúfolt kosárlabdapályáin bárkinek nehéz játékidőhöz jutni, de különösen a nem férfi játékosoknak, akiket nem mindig fogadnak szívesen vagy vesznek komolyan. A One Bite csapata a közösségi partnerekkel együttműködve egy olyan befogadó tér létrehozását tűzte ki célul, ahol bármelyik nem sportolói kosárlabdázhatnak és otthon érezhetik magukat. „A mottó, hogy a lányoké az elsőbbség” – mondja Melody a kreatív stratégiáról, amelyet csapata a Ming Tak pályánál alkalmazott. „Reméljük, hogy biztonságos teret teremtünk a sportolóknak, különösen a lányoknak, hogy gondtalanul élvezhessék a sportolást.” Ezek az értékek tükröződnek az újratervezésben, beleértve a nemi identitások nem bináris spektrumát reprezentáló színátmenetet, valamint a merész „W” grafikát a két pálya egyikének közepén, amely azt hirdeti, hogy itt a nőké az elsőbbség.
Készen álltok a játékra? Amikor ez a cikk íródott, a közösségi kosárlabdapályák ideiglenesen zárva tartottak a világjárvány miatt, de megmutatjuk madártávlatból, hol helyezkedik el ez a négy pálya Hongkongban, hogy felkereshessétek őket, amikor már biztonságos.
Friss hírek! A Nike nemrégiben összeállt néhány helyi szervezettel, hogy közösen felújítsunk egy másik közösségi pályát Hongkongban. A végeredmény nagyon izgalmasan néz ki, ráadásul 20 000 pár használt sportcipő felhasználásával készült a Nike Grind újrahasznosítási programjának köszönhetően. Tudj meg többet a Shek Lei Grind pályáról a Nike híreiben.
Film: Azsa West
Szöveg: Brinkley Fox
Fotók: Victor Cheng