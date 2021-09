A felhők felett: Kosárlabdapályák Hongkong tetőin

A Kai Yip pálya — Az összefogás ereje

A csapatoknak nemcsak a pályán, hanem az életben is nagyobb esélyük van a győzelemre. Ez volt az első renovációs projekt, amely összehozta Melodyt és One Bite nevű tervezőcsapatát a SLAB, egy hongkongi kosárlabda-rajongókat tömörítő közösség tervezőivel. Az összefogást követően hatékonyan elosztották egymás között a felelősségi köröket: a SLAB szabta meg a vizuális elemek hangulatát a város éjszakai látképe által ihletett grafikákkal és színekkel, valamint ők feleltek a centerpálya megtervezéséért, míg a One Bite belevitte a már meglévő vizuális elemeket a szabadtéri játéktér kivitelezésébe, valamint ellátta az ügyes-bajos javítások projektirányítási feladatait – javításra szorult például a tető, amely lehetővé teszi, hogy a játékosok a régió esős évszakában is játszanak. Mindennek az eredménye egy olyan funkcionális műalkotás, amely több a részei egészénél.