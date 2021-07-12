Hogyan végezzünk erőnövelő edzéseket az eredmények érdekében, Ben Bruno edző szerint

Trained podcast: Ben Bruno szerint hagyjuk a rizsát az edzés terén
Coaching
A hírességek edzői a látványos gyakorlataikról és a trükkös programjaikról ismertek. Ben Bruno nem tartozik közéjük. Bemutatjuk a fitneszhez való szerény hozzáállását.
A „Trained” a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Az élet tele van zagyvasággal, de a fitneszben ennek nincs helye. Ezért az igazságmondó és a Nike sztáredzője, Ben Bruno azt a küldetést tűzte ki, hogy eloszlassa a tévhiteket, például a „Több még több” és a „Nincs pihenőnap” mondásokat, és mindenkinek segítsen – beleértve Chelsea Handlert és Justin Timberlake-et is –, hogy eredményeket érjenek el az edzőteremben. A Trained ezen epizódjában a kolumbiai diplomás és az önjelölt „izomagy” Ryan Flahertyvel, a Nike vezető teljesítmény-igazgatójával beszélget arról, hogyan indította el a rossz háta edzői karrierjét, mit tanult, miközben Hollywood legjobbjaival dolgozott együtt, és miért érdemes néhányunknak felhagyni a négyütemű fekvőtámaszokkal (azt mondtuk, hogy „néhányunknak”!). Pofonegyszerű módszerét is elárulja – amely pár gyakorlat ismétlését, a „KISS” szabályát és a 80/20-as szabály saját változatát foglalja magába – így olyan erőssé válhatunk, mint Bruno.
„Ha haraggal vagy szorongással küzdesz, amellyel mindig tűkön ülsz, akkor érdemes odatenned magad az edzőteremben, mert utána jobban fogod érezni magad.”
Ben Bruno
Nike edző
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Flahertynek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.