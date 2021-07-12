Hogyan végezzünk erőnövelő edzéseket az eredmények érdekében, Ben Bruno edző szerint

Az élet tele van zagyvasággal, de a fitneszben ennek nincs helye. Ezért az igazságmondó és a Nike sztáredzője, Ben Bruno azt a küldetést tűzte ki, hogy eloszlassa a tévhiteket, például a „Több még több” és a „Nincs pihenőnap” mondásokat, és mindenkinek segítsen – beleértve Chelsea Handlert és Justin Timberlake-et is –, hogy eredményeket érjenek el az edzőteremben. A Trained ezen epizódjában a kolumbiai diplomás és az önjelölt „izomagy” Ryan Flahertyvel, a Nike vezető teljesítmény-igazgatójával beszélget arról, hogyan indította el a rossz háta edzői karrierjét, mit tanult, miközben Hollywood legjobbjaival dolgozott együtt, és miért érdemes néhányunknak felhagyni a négyütemű fekvőtámaszokkal (azt mondtuk, hogy „néhányunknak”!). Pofonegyszerű módszerét is elárulja – amely pár gyakorlat ismétlését, a „KISS” szabályát és a 80/20-as szabály saját változatát foglalja magába – így olyan erőssé válhatunk, mint Bruno.