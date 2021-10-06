Wang Qing a mesés mozdulatokat bemutató breaktáncos lány

Bemutatkozik a breaktáncos lány mesés mozdulatokkal
Sportolók*
Nézd meg, hogyan ötvözi tanulmányait és művészetét Kína egyik legjobb női breaktáncosa!
Wang Qing a pekingi Green Panda stúdióban.
Wang Qing minden reggel táncra készen ébred. Mindössze annyit kell tennie, hogy összehajtja és elrakja matracát, és már várja is az üres, fuksziarózsaszín táncparkett és a teljes falat beborító tükrök. Indulhat a zene. A hálószobája ezzel átalakult táncstúdióvá.
A break világában Wang Qing a legjobbak egyike, és közben igazi különc. Csupa ötös breakes csaj: nemcsak az egyik legmagasabban jegyzett breaktáncos Kínában, de doktori képzésre is jár, és a PhD-dolgozatát írja – a témája a kínai folklór. Ráadásul a másik énjét, a különcségét és a történetmesélést a táncmozdulataiba is átemeli.
„Azért kezdtem a folklórral foglalkozni, mert kicsi koromban imádtam meséket olvasni – magyarázza. – Azzal, hogy meghallgatjuk mások történeteit, jobban megérthetjük az érzéseiket, és azt, hogy hogyan érzékelik az őket körülvevő világot.”
A színpadon Wang Qing koreografált történetmesélése megbabonáz – történetei kerek egészek. A 16. századi kínai legendából ismert tündér, Zixia szerepében is feltűnt már. Emellett rendszeresen gazdagítja produkcióit ősi harcművészeti mozdulatokkal. „Van valami különleges abban, amikor nők adnak elő forgó vagy harci mozdulatokat, vagy sárkányt, esetleg kígyót formázó pózt vesznek fel – magyarázza. – Igazán sokatmondó, ha egy hősnő bukkan fel a kungfufilmekben.”
„Van valami különleges abban, amikor nők adnak elő forgó vagy harci mozdulatokat, vagy sárkányt, esetleg kígyót formázó pózt vesznek fel.”
Kínában nagyon kevés a női breaktáncos, Wang Qing pedig magabiztosságot sugároz az erőteljesen férfiak uralta sportágban. A break 2024-ben mutatkozik be az olimpiák versenyprogramjában, és reméli, hogy egyedi stílusával sikerül kvalifikálnia magát. Ez a művészeti forma általában kifejezetten masszív – hajlított térd, erős törzsizomzat és energikus ruganyosság jellemzi. Wang Qing mozgása viszont olyan, mintha lebegne: tele van könnyedséggel. „A fiúk tánca vad, a tigrist vagy az oroszlánt idézi – magyarázza. – Igen, másolhatnám őket is, de megalkothatom saját nőies formáimat is, amilyen például a nyúl vagy a macska.”
„Úgy edzek, mint egy sportoló, hogy aztán művészként fejezhessem ki magam.”
Wang Qing számára nem jött gyorsan a siker. Eleinte edzésként kezdett táncolni, és egy teljes évtized kellett ahhoz, hogy megtalálja saját ritmusát, és végleg beleszeressen a sportágba. „Kicsit ráuntam a táncra, és rájöttem, hogy a videóimban előadott összes mozdulatom a breaktáncos fiúk mozdulatait utánozza – meséli. – Az átvezetéseimet mind másoktól kölcsönöztem. Nem hoztam létre semmit, ami eredeti lett volna, és ha a táncomat nézted, simán kitaláltad, hogy mi lesz a következő mozdulatom.”
Emellett a saját jellegzetes megjelenését is kialakította, hosszú haját szó szerint és átvitt értelemben is kiengedve. „A kulcs a saját stílusod kialakításában rejlik, nem pedig abban, hogy tökéletesre csiszolj egy olyan mozdulatot, amit már valaki más csinál” – mondja. Wang Qing szerint az ilyen értelemben vett kreativitásnak mindig a kemény edzés az alapja. „Úgy edzek, mint egy sportoló, hogy aztán művészként fejezhessem ki magam.”
„A break lehetőséget adott arra, hogy megmutassam az igazi énemet.”
Wang Qing ma már a fiatal kínai breaktáncos lányok példaképe, akik közül sokan kérnek tőle tanácsot. A legfontosabb tippje? Használd önkifejezésre a táncot. „A break számomra lehetőség arra, hogy művészetet csináljak a mindennapi önkifejezésből” – magyarázza. Önmagát „csendes és keményen dolgozó akadémikusként” jellemzi, akinek a break segítséget adott vibráló belső világának megmutatására. „Ha belegondolok, talán nem is voltam annyira introvertált kislány, csak úgy néztem ki, és a break lehetőséget adott arra, hogy megmutassam az igazi énemet.”
Wang Qing 2019-ben kapott meghívást az egyik vezető breakcsapat, a Green Panda tagjai közé, és eddig 10 csatát nyert meg velük. Mostanra vitathatatlanul Kína egyik legjobb breaktáncosa lett – reményei szerint az olimpián is képviselheti a hazáját –, és végre a saját törvényei szerint táncolhat. „Az Út és Erény könyvében van egy nagyszerű gondolat, amely szerint a víz áramlik, lágy és enged, de még a követ is kivájja, amely rideg és sosem enged – magyarázza. – Alapvetően arról van szó, hogy csak mert valami finom, még nem feltétlenül gyenge vagy alantas. Különleges állapot ez, amely mindennek ellenáll és számos akadályt legyőz, és ez a stratégia sok breakes lánynak segített győzni.”
Film: KC
Fotók: Jüjang Liu
Szöveg: Clarissa Wei
Lejegyzés dátuma: 2021. július