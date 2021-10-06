Wang Qing a mesés mozdulatokat bemutató breaktáncos lány

Wang Qing ma már a fiatal kínai breaktáncos lányok példaképe, akik közül sokan kérnek tőle tanácsot. A legfontosabb tippje? Használd önkifejezésre a táncot. „A break számomra lehetőség arra, hogy művészetet csináljak a mindennapi önkifejezésből” – magyarázza. Önmagát „csendes és keményen dolgozó akadémikusként” jellemzi, akinek a break segítséget adott vibráló belső világának megmutatására. „Ha belegondolok, talán nem is voltam annyira introvertált kislány, csak úgy néztem ki, és a break lehetőséget adott arra, hogy megmutassam az igazi énemet.”



Wang Qing 2019-ben kapott meghívást az egyik vezető breakcsapat, a Green Panda tagjai közé, és eddig 10 csatát nyert meg velük. Mostanra vitathatatlanul Kína egyik legjobb breaktáncosa lett – reményei szerint az olimpián is képviselheti a hazáját –, és végre a saját törvényei szerint táncolhat. „Az Út és Erény könyvében van egy nagyszerű gondolat, amely szerint a víz áramlik, lágy és enged, de még a követ is kivájja, amely rideg és sosem enged – magyarázza. – Alapvetően arról van szó, hogy csak mert valami finom, még nem feltétlenül gyenge vagy alantas. Különleges állapot ez, amely mindennek ellenáll és számos akadályt legyőz, és ez a stratégia sok breakes lánynak segített győzni.”