Mr. YouTube megosztja vidám táncmozdulatait

Mr. YouTube megosztja másokkal szórakoztató táncmozdulatait
Sportolók*
Hogyan adja vissza a Lite Feet királya másoknak a pozitív energiát
Mr. YouTube jellegzetes Lite Feet-táncmozdulataival meghódítja Los Angeles belvárosát.
„Mindenki álljon meg egy pillanatra” – mondja, és a táncstúdió várakozva némul el. „BUMM! Oké, megint itt vagyunk, én természetesen Mr. YouTube vagyok, az egyetlen és hamisítatlan a New York-i Bronxból!”
Senki sem tudja Mr. YouTube-ot úgy bemutatni, mint Mr. YouTube, alias Switzon Haney, alias Switz (kiejtve: Swiss) maga. A „Lite Feet”, a kétezres évek elején Harlemben és Bronxban létrejött táncstílus autodidakta és önjelölt királya emellett azt is állítja, hogy ő volt az első táncos, akinek tartalmai a megosztásoknak köszönhetően gyorsan elterjedtek a YouTube-on. Innen ered a beceneve.
„Megpróbálok önbizalmat önteni az emberekbe – ezt sugárzom magamból.”
Mr. YouTube láthatóan nincs híján se az energiának, se az önbizalomnak – bőven van belőlük tartaléka. „Ezt sugárzom magamból. Megpróbálok önbizalmat önteni az emberekbe” – mondja, miközben egy Los Angeles-i belvárosi táncstúdióba tett látogatásakor Lite Feet-órát tart. „Az önbizalom elengedhetetlen.”
Ez a magabiztosság az igenlő hozzáállásról és nem az arroganciáról szól. Kisugárzásával arra ösztönzi az érdeklődőket, hogy álljanak neki mozogni. „Néha a tánc hihetetlenül ösztönző lehet, néha pedig elrettent” – mondja. „Lehet, hogy azt gondolod, hogy túl nehéz. A stílusommal megpróbálok mindenkit megszólítani. Szeretem látni, ahogy az emberek próbálkoznak.”
De milyen is a stílusa? A Lite Feet ismerős lehet azoknak, akik már utaztak a New York-i metrón, és hallották a már ismert „Kezdődik a műsor! Indul a műsor!” kiáltást, miközben a metrókocsi ajtajai bezáródnak.
Nagyon sok benne a lábmunka, valamint a kalap- és cipőtrükk, például amikor előadás közben lerúgják, utána lábbal elkapják a cipőt. A trükkök nem mindig sikerülnek, van, hogy még Mr. YouTube-nak sem, de őt ez nem zavarja. Ez nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy hibázástól való félelem nélkül élvezzük az önkifejezés szabadságát. Ezért a Lite Feet-táncosok sokszor hangos bekiabálással biztatják egymást.
„Sugározd a pozitív energiát mások felé, és visszakapod.”
Mr. YouTube rendíthetetlenül pozitív hozzáállása kemény munka eredménye. „Az utcán éltem... veszélyes környékről származom”– mondja, hirtelen komoly hangnemre váltva. „Rengeteg a negatív energia ott.”
A nehéz időszakokban mindig a tánchoz fordult, hogy segítsen magán – és másokon. „Mindig is a tánc volt az az eszköz, amivel levezettem a dolgokat. Valahányszor valami nehézségen megyek keresztül, a tánccal kezelem a helyzetet. A tánc jót tesz a mentális és fizikai egészségemnek. Terápiás hatása van. Szóval törődj az elméddel, a testeddel és a lelkeddel. Sugározd a pozitív energiát mások felé, és visszakapod.”
Itt az ideje az új táncórának, és hogy feldobjuk a hangulatot. Hirtelen ismét felragyog az arca. „Szóval BUMM! Íme egy sztori, egy őrült sztori...” És valóban az. De sajnos nem tudjuk utánacsinálni.
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Film: Aimee Hoffman
Fotók: Thalia Gochez
Szöveg: Dan Rookwood
Lejegyzés dátuma: 2021. július