Mr. YouTube megosztja vidám táncmozdulatait

Itt az ideje az új táncórának, és hogy feldobjuk a hangulatot. Hirtelen ismét felragyog az arca. „Szóval BUMM! Íme egy sztori, egy őrült sztori...” És valóban az. De sajnos nem tudjuk utánacsinálni.

Még több táncra vágysz? Válaszd érdeklődési körként a tagsági profilodban, a Nike alkalmazásban!