Az inspiráció soha nem ér véget: Reklámforradalom

A legfiatalabb jelenleg versenyző profi gördeszkásként, Sky Brown egy egész generációnyi fiatalt ösztönzött a sportág kipróbálására. Arra gondoltunk, hogy a híres „Who Said Woman Was Not Meant to Fly” hirdetésünket Sky szereplésével frissíthetnénk a legtalálóbban, hiszen a nevéhez hűen az égbolt az, amiben él, szárnyalása ad önbizalmat az eljövendő generációknak.