Theland Kicknosway saját magáért és a közösségért fut

Theland elkötelezett a powwow-rendezvényeken megjelenés és táncolás mellett, amelyek a számos őslakos nemzetiség közös kultúrájának ünnepei. A díszes törzsi öltözéket viselő táncosok a hagyományos és kortárs dallamokat ötvöző dalokra táncolnak. Theland kicsi korától kezdve táncolt a powwow-rendezvényeken Ontariótól Quebecig. Sőt, ő és a szülei rendszeresen részt vesznek az úgynevezett „powwow-ösvényen”, a hétvégi kulturális rendezvények egy olyan körén, amelyen egész évben át vesznek részt az őslakosok.

„Magam miatt, de továbbra is élénken tartani fogom a kulturális örökségem” – mondja Theland. „Nagyon büszke vagyok a tudásra, amim van. Továbbra is jóra fogom használni, és tovább fogom majd adni a gyerekeimnek és az unokáimnak is.”