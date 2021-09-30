Mit is jelent teljes életet élni az AARMY társalapítója, Angela Manuel-Davis szerint

Trained Podcast: nyerj egyensúlyt az életcéljaidból Angela Manuel Davisszel
Coaching
Néha te magad vagy a saját magad elé állított legnagyobb akadály. Történjen ez az edzőteremben vagy azon kívül, az AARMY vezető motivációs trénere tudja a megoldást.
A „Trained” a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
A „Legjobb élet élése” nem arról szól, hogy a napi 8 órás munkádat lecseréled a tengerparton elszürcsölgetett margaritákra (bocs). A motivációs trénerként (igen, van ilyen!) tevékenykedő és az AARMY nevű teremkerékpáros és kiképzőtábor-stúdió társalapítója, Angela Manuel Davis számára a legjobb élet azt jelenti, hogy rátalálsz arra, ami motivál, amikor teljes erőbedobással hajtasz valamiért. A Trained ezen epizódjában az Egyesült Államok csapatának korábbi atlétikasztárja csatlakozik a házigazdához, Jaclyn Byrerhez, és elmeséli, hogyan jutott el a biciklizéstől való félelemtől addig, hogy Jay-Z-t és Oprah-t oktassa, és hogy teremkerékpáros edzései hogyan váltak édesapja tanácsának köszönhetően „kétkerekű templommá”. Emellett elmagyarázza azt is, hogy a felelősség és a megerősítések miért képesek mindent gyökeresen megváltoztatni, hogyan alkossunk csoporthoz vagy edzőtermi foglalkozáshoz hasonló hangulatot az otthonunkban, illetve, hogy ő mivel tölti fel a személyes energiatartalékait. Röviden: Angela elmondja, hogyan élhetünk mindannyian olyan életet, amilyet érdemlünk.
„A legtöbbet azzal tudjuk kihozni belőle, ha felismerjük, hogy megérdemeljük az út végén ránk váró eredményt. És nagyon sokszor van, hogy saját magunkat gátoljuk meg ebben, és lebeszéljük magunkat róla, még mielőtt esélyt adnánk magunknak.”
Angela Manuel Davis
Az AARMY társalapítója és vezető motivációs trénere
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Jaclynnek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.