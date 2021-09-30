Mit is jelent teljes életet élni az AARMY társalapítója, Angela Manuel-Davis szerint

A „Legjobb élet élése” nem arról szól, hogy a napi 8 órás munkádat lecseréled a tengerparton elszürcsölgetett margaritákra (bocs). A motivációs trénerként (igen, van ilyen!) tevékenykedő és az AARMY nevű teremkerékpáros és kiképzőtábor-stúdió társalapítója, Angela Manuel Davis számára a legjobb élet azt jelenti, hogy rátalálsz arra, ami motivál, amikor teljes erőbedobással hajtasz valamiért. A Trained ezen epizódjában az Egyesült Államok csapatának korábbi atlétikasztárja csatlakozik a házigazdához, Jaclyn Byrerhez, és elmeséli, hogyan jutott el a biciklizéstől való félelemtől addig, hogy Jay-Z-t és Oprah-t oktassa, és hogy teremkerékpáros edzései hogyan váltak édesapja tanácsának köszönhetően „kétkerekű templommá”. Emellett elmagyarázza azt is, hogy a felelősség és a megerősítések miért képesek mindent gyökeresen megváltoztatni, hogyan alkossunk csoporthoz vagy edzőtermi foglalkozáshoz hasonló hangulatot az otthonunkban, illetve, hogy ő mivel tölti fel a személyes energiatartalékait. Röviden: Angela elmondja, hogyan élhetünk mindannyian olyan életet, amilyet érdemlünk.