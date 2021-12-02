Arshay Cooper evezős beszél arról, hogy hogyan lehet legyőzni az ellenségeskedést a sport segítségével

A Chicago West Side városrészén nevelkedett Arshay Cooper sorsát megpecsételhette volna a bandaerőszak közelsége. De amikor beiratkozott az ország első, kizárólag feketékből álló középiskolai evezős csapatába, más irányt vett az élete, és a csapat élére állt egy olyan sportágban, amely a múltban nem mutatott túl nagy sokféleséget. Ma már sikeres szakács, író és aktivista, és az evezést más szegény közösségekbe is eljuttatja, hogy az ottani gyerekeknek is legyen lehetőségük egy jobb jövőre. A Trained című műsor ezen epizódjában Arshay csatlakozik Jaclyn Byrer műsorvezetőhöz, hogy megossza, hogyan adott az evezés a csapatának eszközöket a gyermekkori traumák feldolgozásához. A sportolóként és mentorként szerzett tapasztalatairól szóló részletes történeteken keresztül rámutat arra, hogy nem a tehetség hiánya a probléma, hanem a lehetőségek hiánya. Azt is elmagyarázza, hogyan tehetjük mindannyian jobbá a közösségeket, amelyekkel találkozunk.