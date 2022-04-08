Ann Nwabuebo kismedencei egészségügyi fizikoterapeuta a medencefenékről

Mint sokan, akiknek medencefenék-problémájuk van, Ann Nwabuebo is évekig tudtán kívül élt együtt vele. Csak akkor jött rá, hogy tünetei – a fájdalom és a gyakori vizelési inger – kezelhetők, amikor egy gyógytornász atipikusnak nevezte őket. Már néhány alkalmas kezelés enyhülést hozott Dr. Ann számára, aki ezután annak szentelte a karrierjét, hogy kismedencei rehabilitációval foglalkozó szakemberré váljon, és másoknak is segítsen ugyanezt elérni. Ebben az epizódban a Body Connect Physical Therapy alapítója és vezérigazgatója csatlakozik a házigazdához, Jaclyn Byrerhez, hogy felszámolja a medencefenék működési rendellenességei körüli megbélyegzést, stratégiákat kínáljon a problémák megelőzésére, és elmagyarázza, mikor kell szakemberhez fordulni. Az izmok erősítésére szolgáló gyakorlatok bemutatásával célja, hogy a medencefenék-diszfunkció ne korlátozza az életét senkinek, nemtől, edzettségi szinttől vagy attól függetlenül, hogy az anyaság mely fázisban vannak.