A családi gyökerek hatására Amira Natanne sportoló és modell követte álmait

Most Amira a következő lépésén gondolkodik, és azon, hogyan legyen tudatos az életével, beleértve a sporthoz fűződő kapcsolatát is. Bár néha hiányzik neki, hogy szervezett sportcsapatok tagja legyen, a mozgásedzések segítenek enyhíteni ezt az érzést. Néha súlyzózik otthon, nagyokat szokott sétálni, és nemsokára belekezd egy harmincnapos jógakihívásba. És bár türelmetlennek vallja magát, próbálja a meditációt is a mindennapjai részévé tenni.



A nagyapja ihlette arra, hogy a főiskolán belgyógyászatot is tanuljon, és megvizsgálja annak hatását a nemek és rasszok metszéspontján álló marginalizált kisebbségre. Szenvedélyes a szülésbe belehaló fekete nők nagy arányának visszaszorításában, és azon gondolkodik, hogy ezt az energiát egy dúlaképesítés megszerzésére fordítsa, hogy támogathassa az anyákat a szülés előtt, alatt és után is. Ez egy olyan fontos terület a számára, amiben személyesen is érintett. „Az édesanyám öt gyereket szült, és négy császármetszésen esett át” – mondja Amira.



A New Yorkba szakadt lány úgy véli, hogy kíváncsisága, állhatatosan feltett kérdései és a tenni akarás motivációja jól visszavezethető tulajdonságok. Mindezt a családjából hozta magával. „Megtanultam tőlük, hogyan kell vigyázni a közösségre” – mondja Amira. „A családom mindig vigyázott a közösségre.”