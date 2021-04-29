Alex Morgan sztárfocista megosztja velünk legtutibb edzéstippjeit

Trained Podcast: lődd be életcéljaid Alex Morgannel
Coaching
Az amerikai nemzeti válogatott kapitánya elárulja, hogyan élte meg a profi futballista létről az anyai szerepre váltást (és fordítva) mindazok ellenére, amivel 2020-ban kellett megküzdenie.
A „trained” a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
A kétszeres világbajnok Alex Morgan számára nincs olyan kihívás, amivel ne teljes gázzal menne szembe. 2019-ben az amerikai nemzeti válogatottal nézettségi és pontrekordokat döntögettek, és láthatatlan falakat törtek át. 2020-ban nagy változások közepette is fenntartotta lendületét, életet adva első gyermekének és a fél világot beutazva új csapatával – mindezt a világjárvány közepén. Mint 2021 első „Trained” podcastjének vendége, a sztárcsatár Ryan Flaherty-t, a Nike teljesítményért felelős főigazgatóját hívja fel, hogy megossza vele, hogyan fókuszált akkor is a játékra, amikor már nem is lehetett játszani, valamint bepillantást enged napi étkezési és edzési szokásaiba, melyek mindannyiunknak segíthetnek elérni kitűzött céljainkat.
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Ryannek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.