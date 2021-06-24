Miért érdemes alap edzésgyakorlatokat adnod ez edzésrutinodhoz?

A hátsó lábain sétáló kutya: vicces (és nagy népszerűségnek örvend a közösségi médián). Négykézláb mászó felnőtt ember? Nem olyan aranyos, de meglepően sok előnnyel jár. Elmondjuk, miért.

Négylábú barátaink és a babák mozgását „négylábon történő edzésnek” (quadrupedal movement training, QMT) vagy „ösztönös mozgásnak” nevezzük, és az emberi evolúció kezdete óta létezik. Az edzésstílus nem csak mászásból áll. Olyan gyakorlatokat tartalmaz, mint a medveállással ötvözött deszkapóz, a rákséta, a hernyómozgás és a „lecsapó skorpió” (striking scorpion) póz, amelyek közül mindegyik megtalálható a YouTube-on. Ismered a lefelé néző kutya pózt vagy a békaugrást? Ezek is QMT-nek számítanak. (Észrevetted, hogy mindegyik nevében szerepel egy állat? Nem véletlenül.)

Mindezeknél a gyakorlatoknál négykézláb kell mozogni, amit nyilvánvalóan nem szoktunk rendszeresen csinálni. És bár viccesnek tűnhet vagy szokatlannak érződhet, az ilyen edzésnek komoly előnyei lehetnek, köztük az alábbiak: