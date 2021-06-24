Miért érdemes alap edzésgyakorlatokat adnod ez edzésrutinodhoz?

Eddz úgy, mint egy állat
Coaching
A mászás nem csak a babáknak és bundás, négylábú barátainknak való. Ha jól csinálod, javíthatja a mozgásod minden módját – még két lábon is.
A hátsó lábain sétáló kutya: vicces (és nagy népszerűségnek örvend a közösségi médián). Négykézláb mászó felnőtt ember? Nem olyan aranyos, de meglepően sok előnnyel jár. Elmondjuk, miért.
Négylábú barátaink és a babák mozgását „négylábon történő edzésnek” (quadrupedal movement training, QMT) vagy „ösztönös mozgásnak” nevezzük, és az emberi evolúció kezdete óta létezik. Az edzésstílus nem csak mászásból áll. Olyan gyakorlatokat tartalmaz, mint a medveállással ötvözött deszkapóz, a rákséta, a hernyómozgás és a „lecsapó skorpió” (striking scorpion) póz, amelyek közül mindegyik megtalálható a YouTube-on. Ismered a lefelé néző kutya pózt vagy a békaugrást? Ezek is QMT-nek számítanak. (Észrevetted, hogy mindegyik nevében szerepel egy állat? Nem véletlenül.)
Mindezeknél a gyakorlatoknál négykézláb kell mozogni, amit nyilvánvalóan nem szoktunk rendszeresen csinálni. És bár viccesnek tűnhet vagy szokatlannak érződhet, az ilyen edzésnek komoly előnyei lehetnek, köztük az alábbiak:
Továbbfejlesztett mozgásszabadság
Akár oldalirányban mozogsz mély guggolásban a majomugrás részeként, akár a csípődet emeled magasra a ráknyújtózásoknál, az ösztönös mozdulatok általában kihívást jelentenek az erőnlétedre nézve az ízületeid teljes körű mozgásakor – mondja Jeffrey Buxton, a pennsylvaniai Grove City College mozgástudományi adjunktusa. Kutatásai során felfedezte, hogy azok az emberek, akik nyolc héten keresztül hetente kétszer egy órás QMT-t építettek be rutinjukba, jelentős javulást tapasztaltak a váll- és csípőmozgásukban, valamint a guggolás és a kitörés helyes elvégzésében. (Ez nagyon fontos, ha nehéz súly emelésére készülsz.)
Jó tudni, hogy a mobilitás különbözik a rugalmasságtól, amely az izom passzív nyújtási képessége (például hogy a személyi edződ meddig tudja megemelni a teljesen ellazult lábadat egy combhajlító nyújtás során). A mobilitás arra az erőre és szabályozott mozgásra utal, amellyel aktívan mozgatod a végtagjaidat az ízület mozgástartományában – mondja Buxton. Az említett példához visszatérve: ez az, hogy milyen magasra tudod emelni magadtól a lábadat a helyes irányokban.
Az ösztönös mozdulatok általában kihívást jelentenek az erőnlétedre nézve az ízületeid teljes körű mozgásakor.
Jeffrey Buxton
Egyetemi adjunktus
És hogy ez miért számít? „Ha nagy a különbség a rugalmasság és a mobilitás között, nagyobb a sérülés esélye” – mondja Buxton, mivel előfordulhat, hogy nincs elég neuromuszkuláris szabályozó képességed az ilyen fajta mozgáshoz. Például lehet, hogy elég hajlékony vagy a guggoló üléshez, de ha nem mozgékony a csípőd, a térded elkezdhet befelé fordulni, ami túlzott nyomást gyakorolhat az értékes térdízületeidet védő lágy szövetre.
Az ösztönös edzés segíthet ennek a különbségnek a kiküszöbölésében – mondja Buxton. Ha egy héten kétszer egy óra soknak tűnik (mert az is), akkor vidd bele a QMT-t az edzéseibe egy 10 perces dinamikus bemelegítés részeként – mondja.
Erősebb törzsizomzat
Mindannyian tudjuk, hogy az erős törzs nagyobb erőt és stabilitást eredményez minden tevékenységnél: futás, kerékpározás, bevásárlószatyrok cipelése – és még sorolhatnánk.
De ha belefáradtál a sima, megszokott deszkatartásba és más gyakorlatokba, sok ösztönös mozdulat kiválóan alkalmas arra, hogy más módon célozza meg azokat a kisebb, kihasználatlan izmokat – mondja Kirsty Godso Nike edző, aki az ösztönös mozdulatokat beépíti a HIIT-edzéseibe. Buxton ezt a következőképpen magyarázza: Ha négykézláb vagy, és mondjuk felemeled az ellentétes kezed és lábad, hogy rákpózban haladj előre, vagy lassan forogsz ülve, akkor használnod kell a törzsed stabilizáló izmait, nehogy eldőlj.
A QMT-stílusú izometrikus tartások, amelyeknél bizonyos ideig megtartasz egy pózt, kiváló törzserősítők lehetnek, mondja Godso. Kedvenceinek egyike a medvetartás, amely során négykézláb helyezkedsz el, és a térdedet elemeled néhány centire a padlótól. A kutatások azt mutatják, hogy ez a mozdulat a rectus abdominist (a kockahasat), a külső ferde hasizmot és az alsó hátizmokat – a gerinc összes védőizmát megdolgoztatja edzés közben. Próbáld meg minden alkalommal legalább 30 másodpercig kitartani – mondja Godso.
Nagyobb tudatosság
A Human Movement Science folyóiratban közzétett négyhetes tanulmány szerint a heti három alkalommal, 60 percen át történő négykézláb-mozgás növelheti a kognitív rugalmasságodat. Ez magában foglalja azt a képességedet, hogy szellemileg reagálj a környezeted változásaira, és megoldd a problémákat.
A tanulmány mögött álló kutatók azt is felfedezték, hogy a QMT javíthatja az ízület-visszaállítást. A hagyományos súlyzós edzéssel ellentétben az ösztönös mozgás általában „nagy kihívást jelent neuromuszkuláris szinten” – mondja Godso. Koncentrálnod kell a megfelelő kivitelezéshez. Azonban megéri a nagyobb szellemi erőfeszítést, mert ez a testre fordított figyelem segít az előre guggolásoknál, húzódzkodásoknál és más gyakorlatoknál – teszi hozzá. Jobb testtartást eredményez, és segít hosszabb ideig szabályosan mozogni (igen, itt jön képbe megint a sérülésmegelőzés).
Sokkal szórakoztatóbb
„Szeretem az ösztönös mozgást, mert szórakoztató, kihívást jelent, és visszahozza az első olyan mozgásmintákat, amelyeket gyermekként mindannyian megtanulunk” – mondja Godso, aki különösen szereti ezeket a mozdulatokat a hagyományos négyütemű fekvőtámaszokkal ötvözni. Például Godso jellegzetes „csípős szószos négyütemű fekvőtámasza” (megtalálhatod az Instagramján) a békaugrás egy változatát tartalmazza, amely során a lábadat ugrás közben behúzod a hasadhoz, megtartod egy pillanatra, majd leengeded és felugrasz.
Egy kis kreativitással a testmozgás játéknak érződik, és ez elvonja a figyelmedet arról, hogy mennyire keményen dolgozol – mondja Godso. (Valljuk be, amúgy sem szereti senki a négyütemű fekvőtámaszt.) A QMT legalább ösztönöz valami új felfedezésére, az új pedig sokszor izgalmas, nem igaz?
Most, hogy készen állsz a kezdésre, a profik elárulnak néhány tippet:
- Mindig, mindig, mindig melegítsd be a csuklódat!
Sok ösztönös gyakorlatnál a csuklódat meg kell feszítened (ebben a helyzetben a tenyered lapos, a kézfejed pedig az alkarod felé hajlik) egy ideig, mondja Buxton. Ez egyenesen fájdalmas lehet sokunk számára, akiknek a csuklója órákon át a laptop fölött van behajlítva. Az állandó behajlítás miatt az alkarunk feszes lesz – mondja Godso, ezáltal a csukló megfeszítése nehéz, a mászás pedig kényelmetlen lesz. A csukló munkájának megkönnyítése érdekében azt javasolja, hogy melegítsd be a következő gyakorlattal: helyezkedj el négykézláb, az ujjhegyeid mutassanak magad felé. Óvatosan körözz a testeddel 10-szer balra, majd ismételd meg ugyanezt az ellenkező irányba.
Ha a csuklód laza, akkor se csinálj két ismétlésnél többet egymás után, hogy megkíméld őket hosszú távon, mondja Godso
- Először találd meg az alaphelyzetet, majd maradj aktív.
Hacsak nincs másként kikötve, amikor négykézláb kezdesz egy ösztönös mozdulatot, a hátad legyen egyenes, a csuklód pedig közvetlenül a vállad alatt helyezkedjen el, mondja Buxton. Minden ismétlés után térj vissza ebbe az állásba – tette hozzá. Például mielőtt „terhelt fenevad” (loaded beast) helyzetbe kerülnél (gondolj itt egy olyan babapózra, amely során a térded kissé elemelkedik a padlóról), kezdd a medveállással – amelyet Buxton „statikus fenevad”-nak nevez –, és vedd fel a megfelelő pózt. Ha szükséges, helyezkedj nyugodtan. Ezután – miközben hátradőlsz a sarkad felé – könnyebben megtalálod a testednek leginkább megfelelő helyzetet.
A gyakorlat végrehajtása során előfordulhat, hogy ízületi fájdalmat érzel. Ez valószínűleg annak a jele, hogy túl passzív vagy (már ami az izmaidat illeti), mondja Godso. Például ha fáj a csuklód medveállás közben, húzd be a hasad (feszítsd meg a hasizmodat), feszítsd meg a tricepszed a könyökhajlatod előrefordításával, majd told el magad a padlótól. Ez megakadályozza, hogy túlságosan nagy súly terhelje a csuklódat, elkerülve a rá nehezedő nyomást – mondja Godso. (Ráadásul kiválóan megdolgoztatja a karodat és a törzsed.) Természetesen ha a testtartásod korrigálását követően valami fájdalmat okoz, hagyd abba a gyakorlatot, és csinálj valami mást.
- Csak lazán (a tempót tekintve).
Ezeknek a mozdulatoknak az elsajátítása közben ne siess, és hallgass a testedre – mondja Godso. Sokan azért nem vágnak bele az ilyen típusú edzésbe, mert túl merev a csípőjük és a combizmuk. Ha ez igaz rád, ne erőltesd a dolgot. „A nyújtás fogja jelenteni a belépőt” – mondja Godso. – „Amikor megérted a hasonló mozgásmintákat más módokon, például a jógán keresztül, a tested többet fog majd engedni.”
Ahhoz, hogy felkészítse a testét az ösztönös edzésre, Godso szeret csípőkörzéseket végezni, hogy beolajozza az ízületeit, majd ezt négyes nyújtással egészíti ki. Ha már kényelmesebben mozogsz, akkor se feledd: összpontosíts a koordinációra és a stabilitásra. Csak akkor gyorsíts fel, ha úgy érzed, te irányítasz... mint a préda után portyázó állat.
Ha ilyen típusú gyakorlatokat keresel, próbáld ki Godso HIIT-edzéseit az NTC alkalmazásban, vagy a kisebb intenzitású változatért válaszd Branden Collinsworth Nike edző egyik edzését. A helyi edzőteremben is találhatsz hasonló csoportos órákat, csak keresd az olyan szavakat, mint az „ösztönös”, „állati” vagy „játék”. És természetesen a Google mindig segít, de mindenképpen kérj útmutatást egy képzett oktatótól vagy személyi edzőtől. Ez a tanács segít abban, hogy valódi vadállattá válj nemcsak négykézláb, hanem abban is, amire éppen edzel.
Szöveg: Adele Jackson-Gibson
Illusztráció: Jon Krause
Lépj szintet
A mozgással, valamint a gondolkodásmóddal, a táplálkozással, a regenerálódással és az alvással kapcsolatos, szakértők által alátámasztott útmutatásért nyisd meg a Nike Training Club alkalmazást.
Lépj szintet
A gondolkodásmóddal, valamint a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással és az alvással kapcsolatos, szakértők által alátámasztott útmutatásért nyisd meg a Nike Training Club alkalmazást.