Hogyan lehetünk okosabbak hiedelmeink megkérdőjelezése által? Adam Grant szervezetpszichológustól megtudhatjuk

Az információáramlás Adam Grant pszichológus szerint minden korábbinál gyorsabbá válik. És szerinte az egyetlen mód, hogy lépés tartsunk vele, az az, ha megtanuljuk újragondolni a prekoncepcióinkat. A Trained legújabb epizódjában a sikeríró volt Ryan Flaherty, a Nike teljesítményért felelős igazgatójának vendége, és arról beszélgettek, hogyan tárjuk fel az elménket. Grant kezdésként megosztja azt a tanácsot, amelyet gyerekkori műugró-edzőjétől hallott, és amellyel újra tudta értelmezni a (magasságtól való!) félelmét, valamint megértette, hogy a munkamorál többet számít, mint az őstehetség (vagy kecsesség) – mindezzel pedig Grant összamerikai bajnokságot nyert. Ezt követően elmondja, miért ne alkudjunk meg soha, majd arról beszél, milyen veszélyekkel jár, ha az egészség- és wellness-kultuszok rabjai leszünk, majd kitér arra is, milyen erőteljes hatása van az általa „kihívási hálózatnak” nevezett jelenségnek.