Hogyan lehetünk okosabbak hiedelmeink megkérdőjelezése által? Adam Grant szervezetpszichológustól megtudhatjuk

Trained Podcast: Tárd fel az elméd Adam Granttel
Coaching
Adam Grant az ugródeszka szélén tanulta meg átértékelni a prekoncepcióit. Most szervezeti pszichológusként a tudomány segítségével erősíti meg, mennyire erőteljes is tud lenni ez a folyamat.
A „Trained” a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Az információáramlás Adam Grant pszichológus szerint minden korábbinál gyorsabbá válik. És szerinte az egyetlen mód, hogy lépés tartsunk vele, az az, ha megtanuljuk újragondolni a prekoncepcióinkat. A Trained legújabb epizódjában a sikeríró volt Ryan Flaherty, a Nike teljesítményért felelős igazgatójának vendége, és arról beszélgettek, hogyan tárjuk fel az elménket. Grant kezdésként megosztja azt a tanácsot, amelyet gyerekkori műugró-edzőjétől hallott, és amellyel újra tudta értelmezni a (magasságtól való!) félelmét, valamint megértette, hogy a munkamorál többet számít, mint az őstehetség (vagy kecsesség) – mindezzel pedig Grant összamerikai bajnokságot nyert. Ezt követően elmondja, miért ne alkudjunk meg soha, majd arról beszél, milyen veszélyekkel jár, ha az egészség- és wellness-kultuszok rabjai leszünk, majd kitér arra is, milyen erőteljes hatása van az általa „kihívási hálózatnak” nevezett jelenségnek.
„Minél gyorsabban bővülnek ismereteink, annál sebesebben változik körülöttünk a világ, és annál gyorsabban kell nekünk is vele együtt változni.”
Adam Grant
Szervezeti pszichológus, és a Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know (Gondold újra: a „tudom, hogy mit nem tudok” jelenség ereje) című könyv szerzője
Kérdésed van a gondolkodásmóddal, a mozgással, a táplálkozással, a regenerálódással vagy az alvással kapcsolatban? Javasolni szeretnél egy vendéget vagy témát? Küldj e-mailt Flahertynek a trained@nike.com címre, és meglátja, mit tehet.