Az ACG útmutatója a világbékéhez

1. LÉPÉS: A természet mindenütt körülvesz bennünket. Ezt minden nap megfigyelheted, és észreveheted azokat az apró dolgokat, amelyeket eddig figyelmen kívül hagytál. A járda repedéseiből kinövő kis gaz is a természet része.



2. LÉPÉS: Ezen a héten látogass el az egyik közeli parkba vagy szabadtéri közterületre. Garantáljuk, hogy fergetegesen fogod érezni magad.



3. LÉPÉS: Fogadd meg, hogy havonta egyszer elmész túrázni vagy hosszan sétálni a természetben. Ez segít majd jobban értékelni a környezeted. Ne felejts el magaddal hívni egy barátot, legyen az kétlábú vagy négylábú, vagy akár százlábú. Az ACG nem válogat.



4. LÉPÉS: Ha mindig is el szerettél volna menni egy nemzeti parkba, tervezz be évente egy -egy kirándulást, és valósítsd meg. A saját sorsod te irányítod. Ha azonban valóban sorsról van szó, azt senki sem irányítja. Lesz miről elgondolkodnod majd a túra során.