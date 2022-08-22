A Tigerbelles története, Chandra Cheeseborough elmondásában

Trained Podcast: Örökséghagyás Cheese edzővel
Coaching
Ez az atlétikai csapat beleszőtte magát a sporttörténelem anyagába. Hallgasd meg, hogyan tartja fenn hagyományaikat Chandra Cheeseborough, az öregdiák.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Bár ma már ritkán beszélnek róla, a Tigerbelles, a Tennessee Állami Egyetem női atlétikai csapata az állam történetének egyik legsikeresebb sportegyesülete. A legendás edző, Ed Temple vezetése alatt a történelmileg kizárólag feketékből álló csapat 40 olimpiai atlétát indított el az útján, akik 23 érmet vittek haza – sokan közülük a Jim Crow Délvidéken éltek, a IX. törvény előtti időkben. Az egyik ilyen gátakat áttörő sprintfutó az olimpiai aranyérmes és a TSU atlétikai igazgatója, Chandra Cheeseborough, azaz Cheese edző. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezető társaságában mesél a Tigerbelle-időszakáról, és világít rá, hogy Ed Temple milyen hatással volt rá mint sportolóra és mint rendkívül sikeres edzőre. Azt is elmondja, hogyan tartja életben a klub történetét, és tanácsokat ad a többi sportolónak, akik szeretnének valami maradandót hagyni maguk után.
„A szívet nem lehet edzeni. Annak magától kell jönnie. Inkább egy olyat keresek, akinek nagy szíve van, és aki bármikor túlszárnyal egy tehetséges embert.”
Chandra Cheeseborough
Egykori Tigerbelle és a Tennessee Állami Egyetem atlétikai igazgatója
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