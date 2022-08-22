A Tigerbelles története, Chandra Cheeseborough elmondásában

Bár ma már ritkán beszélnek róla, a Tigerbelles, a Tennessee Állami Egyetem női atlétikai csapata az állam történetének egyik legsikeresebb sportegyesülete. A legendás edző, Ed Temple vezetése alatt a történelmileg kizárólag feketékből álló csapat 40 olimpiai atlétát indított el az útján, akik 23 érmet vittek haza – sokan közülük a Jim Crow Délvidéken éltek, a IX. törvény előtti időkben. Az egyik ilyen gátakat áttörő sprintfutó az olimpiai aranyérmes és a TSU atlétikai igazgatója, Chandra Cheeseborough, azaz Cheese edző. Ebben az epizódban Jaclyn Byrer műsorvezető társaságában mesél a Tigerbelle-időszakáról, és világít rá, hogy Ed Temple milyen hatással volt rá mint sportolóra és mint rendkívül sikeres edzőre. Azt is elmondja, hogyan tartja életben a klub történetét, és tanácsokat ad a többi sportolónak, akik szeretnének valami maradandót hagyni maguk után.