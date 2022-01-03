Hogyan javítja a testmozgás a mentális egészséget – Dr. Jennifer Heisz szerint

Amikor dr. Jennifer Heisz úgy döntött, hogy benevez egy Ironman versenyre, nem büszkélkedni akart az eredménnyel. Miután évekig kutatta azt, hogy hogyan segíthet a mozgás a szorongás és a depresszió leküzdésében, ő maga is ki szerette volna próbálni a jótékony hatásokat. Aztán jött a világjárvány, és leállt a laboratóriuma, bezártak az edzőtermek, a versenyeket pedig törölték. A fokozódó stresszel és bizonytalansággal szembeszállva nemcsak megszervezete saját Ironman versenyét, hanem teljesítette is azt, teljesen egyedül. Közben rábukkant a járvány paradoxonjára: a mentális egészség egyszerre motiváló tényező és akadály az edzés szempontjából. Dr. Heisz csatlakozik a házigazdához, Jaclyn Byrerhez ebben a részben, amely egyben a mentális egészséggel foglalkozó háromrészes minisorozatunk indító adása is. Szó esik arról, hogyan béníthatja meg a szorongás a mozgás iránti vágyat, bevezetőt kapunk abba, hogy mi történik az agyunkban és a testünkben, amikor szorongásos, stresszes vagy depressziós állapotba kerülünk, és megtudhatjuk, hogyan orvosolhatja a tüneteket a mozgás. A tudományos eredmények és a saját sportolási tapasztalatai alapján dr. Heisz elmondja nekünk, miért nem muszáj mindenképpen Ironman versenyre készülni ahhoz, hogy felpörgessük az agyunkat – elég mindössze egy kis mozgás mindennap.