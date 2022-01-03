Hogyan javítja a testmozgás a mentális egészséget – Dr. Jennifer Heisz szerint

Trained Podcast: Mentális egészség minisorozat: Dr. Jennifer Heisz
Coaching
Egy neurológus, aki semmit sem sportolt, majd teljesítette az Ironmant. Hallgasd meg, hogyan motiválta a mentális egészség és a mozgás összefüggéseivel kapcsolatos kutatása.
A Trained a holisztikus fitnesz legújabb fejleményeit feltáró podcast.
Amikor dr. Jennifer Heisz úgy döntött, hogy benevez egy Ironman versenyre, nem büszkélkedni akart az eredménnyel. Miután évekig kutatta azt, hogy hogyan segíthet a mozgás a szorongás és a depresszió leküzdésében, ő maga is ki szerette volna próbálni a jótékony hatásokat. Aztán jött a világjárvány, és leállt a laboratóriuma, bezártak az edzőtermek, a versenyeket pedig törölték. A fokozódó stresszel és bizonytalansággal szembeszállva nemcsak megszervezete saját Ironman versenyét, hanem teljesítette is azt, teljesen egyedül. Közben rábukkant a járvány paradoxonjára: a mentális egészség egyszerre motiváló tényező és akadály az edzés szempontjából. Dr. Heisz csatlakozik a házigazdához, Jaclyn Byrerhez ebben a részben, amely egyben a mentális egészséggel foglalkozó háromrészes minisorozatunk indító adása is. Szó esik arról, hogyan béníthatja meg a szorongás a mozgás iránti vágyat, bevezetőt kapunk abba, hogy mi történik az agyunkban és a testünkben, amikor szorongásos, stresszes vagy depressziós állapotba kerülünk, és megtudhatjuk, hogyan orvosolhatja a tüneteket a mozgás. A tudományos eredmények és a saját sportolási tapasztalatai alapján dr. Heisz elmondja nekünk, miért nem muszáj mindenképpen Ironman versenyre készülni ahhoz, hogy felpörgessük az agyunkat – elég mindössze egy kis mozgás mindennap.
„A mozgásban az a csodálatos, hogy az ember minden edzés után jól érzi magát, és ez a könnyű edzésekre is igaz… a kémiai anyagok ugyanis egyszerűen elöntik az agyat.”
Dr. Jennifer Heisz
A NeuroFit Lab vezetője, a Move the Body, Heal the Mind (Mozogj a mentális egészségért) című könyv szerzője
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